Avio-kompanije otkazale u nedjelju više od 2.700 letova u SAD zbog blokade rada vlade

Izvor:

Tanjug

10.11.2025

07:12

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Avio-kompanije su tokom proteklog dana otkazale više od 2.700 letova u SAD i odložile više od 10.000 polazaka, što je najveći broj poremećaja u jednom danu od početka blokade rada vlade SAD.

Delta erlajns je posebno teško pogođen, pošto je ta kompanija otkazala ili odložila 52 odsto svojih letova u nedjelju, prenosi Rojters.

Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) naložila je avio-kompanijama da od petka smanje broj dnevnih letova za četiri odsto na 40 glavnih aerodroma zbog zabrinutosti za bezbjednost u kontroli leta, navodi agencija.

Blokada rada vlade SAD dovela je do nedostatka kontrolora leta, jer nedjeljama nisu primili platu.

FAA je danas prijavila probleme sa osobljem kontrole leta na 25 aerodroma i kontrolnih centara, što je izazvalo kašnjenja letova u najmanje 12 velikih američkih gradova, uključujući Atlantu, Njujork, San Francisko, Čikago i Njujork.

U subotu je širom SAD otkazan 1.521 let, a više od 6.400 letova je odloženo.

