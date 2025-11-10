Logo
Da li nas očekuje poskupljenje hljeba?

10.11.2025

07:09

Да ли нас очекује поскупљење хљеба?
Foto: pexels

Aako je cijena pšenice na svjetskim berzama stabilna, a cijena brašna u Republici Srpskoj nepromijenjena više od godinu dana, iz pekarskog sektora stižu upozorenja da bi najavljeni rast minimalne plate mogao dovesti do poskupljenja hljeba i drugih pekarskih proizvoda.

Predstavnici pekarskih udruženja navode da troškovi rada čine značajan dio ukupnih rashoda te da će svako povećanje minimalne plate uticati na formiranje konačnih cijena proizvoda.

Proizvođač

Saša Trivić, potpredsjednik Udruženja unije poslodavaca Republike Srpske i vlasnik pekarskoslastičarskog društva "Krajina klas", kazao je za "Nezavisne novine" da su cijene brašna stabilne i nema najava da bi moglo doći do skoka cijena.

"Ali rast minimalca, koji je 10 odsto, sigurno će proizvesti više cijene hljeba, jer sama statistika kaže da je učešće radne snage u proizvodnji oko 35 odsto. Tako da se zbog 10 odsto rasta minimalne plate očekuje da hljeb pokupi za oko 10 feninga", kazao je Trivić.

Mlinari

Radenko Pelemiš, predsjednik Udruženja mlinara i pekara regije Bijeljina, kazao je za "Nezavisne novine" da se, što se tiče Semberije, cijene hljeba, ali i ostalih pekarskih proizvoda, nisu mijenjale od zadnjeg povećanja minimalne plate, a to je bilo u januaru ove godine.

"Kod nas su cijene hljeba od 1,8 do 2 KM za hljeb od 600 grama, dok kifle koštaju od 0,6 do 0,7 KM, ali ono što najviše utiče na cijene pekarskih proizvoda je radna snaga", kazao je Pelemiš.

Kako je pojasnio, cijena brašna je stabilna.

Prema njegovim riječima, poslodavcima iz ove oblasti najveći problem predstavlja radna snaga.

"Mi ćemo nastojati da ne podižemo cijene naših proizvoda, jer znamo da naši sugrađani nemaju neki zavidan standard života", kazao je Pelemiš i istakao, ukoliko dođe do poskupljenja, da to neće biti preveliko.

Zoran Kos, predsjednik Udruženja mlinara Republike Srpske, kazao je da se cijena pšenice nije mijenjala te da je cijena u Srbiji oko 180 evra po toni, odakle Republika Srpska najviše uvozi.

"U Mađarskoj je ta cijena od 200 do 240 evra po toni", kazao je Kos i dodaje da vreća brašna od 25 kilograma košta od 18 do 28 maraka, zavisno od proizvođača i tipa brašna.

"Pšenice je ove godine imala veoma dobar rod, tako da nema razloga da dolazi do skoka cijena, sigurno je da će ove cijene biti do naredne žetve", kazao je Kos.

Podsjetimo, krajem oktobra je Danijel Egić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, rekao da će najniža neto plata od naredne godine za nekvalifikovane radnike iznositi 1.000 KM.

"Najniža neto plata za one sa trogodišnjom srednjom stručnom spremom iznosiće 1.050 KM, četvorogodišnja srednja stručna sprema 1.100 KM, za višu stručnu spremu iznosiće 1.350 KM, dok je najniža plata za visoku stručnu spremu predviđena u iznosu od 1.450 KM", rekao je Egić.

Istakao je da je dogovoreno da za dvije najniže minimalne plate, od 1.000 i 1.050 KM, poslodavci prilikom isplata plata imaju olakšice od 50 KM, na koje neće plaćati poreze i doprinose.

Ekonomisti

Milenko Stanić, ekonomista, kazao je ranije za "Nezavisne novine" da će podizanje minimalne plate imati brojne negativne posljedice.

"Prvo će to značajno povećati troškove proizvodnje, tako da možemo očekivati rast cijena", kazao je Stanić.

Dodao je da, što se tiče firmi koje su izvozno orijentisane, sigurno je da će to ugroziti njihovo poslovanje, gd‌je će, kako kaže, imati gubitak tržišta, ali i posla.

"A vjerovatno će to uticati i na smanjenje broja zaposlenih radnika", kazao je Stanić i dodao da će se i dio firmi u Republici Srpskoj sigurno zatvoriti.

"Sami radnici neće mnogo dobiti povećanjem, jer će izgubiti dio prihoda kupujući skuplju robu i usluge", kazao je tada Stanić.

Hljeb

cijena

