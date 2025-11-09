Kada možemo očekivati stabilizaciju tržišta peleta u Srpskoj

Sezona Grijanja tek što je počela, a građani BiH se suočavaju sa otežanom nabavkom peleta.

Cijene su nešto veće nego ranije. Potražnju kažu uslovljava to što je ove godine povećan broj instalisanih peći.

Preko trideset hiljada novih korisnika prebacilo se na korištenje peleta.

"Ti novi korisnici kad uzmu peći oni misle peleta će biti uvijek i može kupiti. Svi su mirovali, niko nije tražio. Proizvođači su ih vukli za rukav, potrošače pitali jeste nabavili.. Tako da imamo sad veliki pritisak, veliku tražnju“, kaže Goran Ivanović, predstavnik proizvođača peleta u BiH.

Cijene peleta u regionu značajno su više nego u Republici Srpskoj. U zavisnosti od vrste, cijena u Srpskoj trenutno iznosi između 450 i 550 KM po toni, dok u zemljama regiona cijena dostiže 700 KM.

"Kod nas jeste bilo došlo do povećanja ali ne enormno u onoj količini o kojoj se priča u Federaciji. Republika Srpska više proizvodi peleta nego što troši dok je u Federaciji obrnuto nekih 70 na prema 30 odsto odnos proizvodnje i potrošnje. Tako da ovdje kod nas nije bilo problema kriza i nedostatka", rekao je Sekretar Udruženja šumarstva i prerade drveta Privredne komore Republike Srpske Igor Andrić.

Proizvođači nastoje da svi korisnici budu na vrijeme snabdjeveni sortimentima, kažu, i pored pritiska koji trenutno imaju, uspijevaju da izvrše snabdijevanje koje zahtjeva tržište.

"Želimo ovu lošu situaciju da pretvorimo u dobru. Mi imamo potencijal da postanemo regionalni lideri u proizvodnji peleta.. I u izvozu peleta, ali i na domaćem tržištu i ovo nije dobra situacija i želimo da zaštitimo domaćeg potrošača i to nije dobro“, kaže Ivanović.

Nedostatak peleta u Republici Srpskoj uslovljava i izvoz. Od septembra je došlo do povećane potražnje peleta iz zemalja EU što se reflektovalo nedostatkom peleta na našem tržištu.

"Ako se javimo našem proizvođaču da želimo da kupimo pelet vjerovatno ćemo da dobijemo informaciju da nema na stanju ili da moramo da čekamo.. Znači da je proizvodnja ipak orijentisana ka izvozu i sigurno da izvoz ugrožava", Kaže Zoran Đurašinović predsjednik Udruženja drvoprerađivača.

Poskupljenje peleta predstavlja udar na kućni budžet, ali pelet u Srpskoj i dalje ostaje jedan od najpovoljnijih u odnosu na zemlje regiona.

Proizvođači poručuju da će u narednom periodu doći do potpune stabiliazacije tržišta koja će sa sobom donijeti bolju snabdjevenost tržišta.