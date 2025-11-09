Logo
Snimljen trenutak smrti ruskog biznismena

Izvor:

Telegraf

09.11.2025

17:29

Komentari:

0
Алексеј Долги
Foto: Društvene mreže

Građani u Moskvi snimili su trenutak tragične smrti ruskog biznismena Alekseja Dolgija, koji je sa još jednom osobom poginuo kada se njegov Lamborgini prevrnuo i zapalio nakon jurnjave po auto-putu u Moskvi.

Jeziva nesreća dogodila se u noći između subote i nedjelje. Vozači su oko 1.30 časova na dijelu auto-puta na sjeveru Moskve videli kako vozilo pri velikoj brzini udara u zaštitnu ogradu i potom se prevrće.

Јована Јеремић

Scena

Jovana Jeremić doživjela srčani udar

Odmah nakon toga čitavo vozilo zahvatio je plamen.

Prolaznici su iz daljine snimali jezivu scenu.

Na fotografijama koje su vlasti objavlile nakon uviđaja, vidi se da je Aleksejev Lamborgini uništen u potpunosti.

Prema navodima, Aleksej je jurio auto-putem brzinom većom od 150 kilometara na čas, što su navodno zabilježile i sigurnosne kamere. U jednom trenutku u krivini je izgubio kontrolu i udario u zaštitnu ogradu. Luksuzni automobil se prevrnuo i odmah zapalio.

Hitne službe su brzo stigle na lice mjesta, ali za Alekseja i još jednu osobu nije bilo spasa, dok su dvije osobe prevezene u bolnicu sa teškim tjelesnim povredama.

Светислав Благојевић Фрња

Auto-moto

Svetislav zbog saobraćajnih kazni morao da promijeni ishranu

Policija i tužilaštvo vode istragu o nesreći.

Ruski mediji pišu da je Aleksej Dolgi bio upisan na crnu listu ruskih banaka zbog sumnje na pranje novca. Navode i da je Lamborgini nabavio prije oko godinu dana, a da ga je od tada policije više puta kažnjavala zbog brze vožnje i drugih prekšaja. Navodno je imao više od 400 kazni za prekoračenje brzine, a dug je premašio milion rubalja, prenosi "Telegraf".

