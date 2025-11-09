Logo
Dodik i Karan na sastanku sa rukovodstvom Elektrane u Stanarima

Izvor:

SRNA

09.11.2025

17:00

Komentari:

0
Каран и Додик у Станарима
Foto: ATV / Biljana Stokić

U Stanarima je u toku razgovor predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa rukovodstvom i radnicima kompanije "Elektrane".

Dodika i ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan dočekali su direktor "Elektrane" Stanari Aleksandar Milić i suvlasnik kompanije Zoran Ivković.

Каран и Додик у Станарима
Karan i Dodik u Stanarima

Termoelektrana Stanari instalisane snage od 300 megavata puštena je u komercijalni rad 20. septembra 2016. godine. U njenu izgradnju uloženo je oko 550 miliona evra.

Додик у Станарима
Dodik u Stanarima

Ova kompanija danas posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije.

Milorad Dodik

Siniša Karan

Stanari

