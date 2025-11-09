Dodik i Karan na sastanku sa rukovodstvom Elektrane u Stanarima

Izvor:
SRNA
09.11.2025
17:00
Komentari:0
U Stanarima je u toku razgovor predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa rukovodstvom i radnicima kompanije "Elektrane".
Dodika i ministra za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan dočekali su direktor "Elektrane" Stanari Aleksandar Milić i suvlasnik kompanije Zoran Ivković.
Termoelektrana Stanari instalisane snage od 300 megavata puštena je u komercijalni rad 20. septembra 2016. godine. U njenu izgradnju uloženo je oko 550 miliona evra.
Ova kompanija danas posluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije.
Najnovije
Najčitanije
19
35
19
32
19
28
19
24
19
20
Trenutno na programu