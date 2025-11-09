Logo
Dodik i Karan u Tesliću

09.11.2025

14:08

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan posjetili su danas parohijski dom posvećen kralju Dragutinu, koji se gradi u porti spomen-hrama Presvete Trojice u Tesliću.

Milorad Dodik i Siniša Karan Karan u Tesliću

Dodik i Karan su dočekani ispred hrama na tradicionalan srpski način hljebom i soli, a nakon toga odali su počast poginulim srpskim borcima ispred spomen-ploče u Spomen-hramu.

Protojerej-stavrofor Miladin Vuković upoznao je visoku delegaciju o projektu gradnje doma čija je predračunska vrijednost pet miliona KM.

Dom kralja Dragutina biće moderan objekat sa dvije kule – kosovskom koja će simbolično predstavljati Svetog kneza Lazara i hilandarskom koja simbolizuje Svetog Savu.

U Domu će biti smještene kancelarije, spomen-soba, biblioteka i narodna trpezarija.

