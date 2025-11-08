Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

08.11.2025
16:44
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan u posjeti su višečlanoj porodici Miljić u selu Brusnica, kod Lopara.
Domaćin ima tri sina i devetoro unučadi.
Porodica Miljić bavi se zemljoradnjom i stočarstvom, imaju 16 grla krava.
Dodik i Karan pružili su podršku višečlanim porodicama koje ostaju na selu.
