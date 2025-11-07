Savković: Ranjive kategorije među prioritetima

Među prioritetne zadatke Opštinska uprava Kozarske Dubice stavila je brigu o ranjivim kategorijama, a tu su, svakako, i penzioneri, izjavio je to načelnik opštine Igor Savković naglasivši da je cilj i namjera da se penzioneri osjećaju kao privilegovana kategorija društva.

Savković je danas, kao prvi čovjek opštine, prisustvovao konstitutivnoj sjednica Skupštine Udruženja penzionera opštine Kozarska Dubica, gdje je izabrano rukovodstvo i usvojen izvještaj o radu Udruženja za period od 2021. do 2024. godine.

Za predsjednika tog udruženja na mandatni period od četiri godine izabran je Milan Đaković, dok je novoizabrani predsjednik Skupštine Udruženja penzionera u Kozarskoj Dubici Željko Pilipović.

“Prvo želim da kažem da novoizabranom rukovodstvu i radnim tijelima Udruženja penzionera u Kozarskoj Dubici želim uspješan i plodonosan rad. Danas mi je bila izuzetna čast prisustvovati sjednici Skupštine Udruženja i zadovoljstvo je vidjeti da je ovdje prisustvovao i predsjednika Skupštine penzionera Republike Srpske gospodin Slobodan Bradar, što govori o kvalitetu rada našeg udruženja”, rekao je Savković.

On je naglasio da s obzirom da je glavni cilj postojanja ovog Udruženja ne samo zaštita i unapređenje materijalnog i socijalnog položaja penzionera, već i poboljšanje kvalitete njihovog života, te sprječavanje izolovanosti i marginalizacije starijih osoba u društvu, Opština Kozarska Dubica će stajati kao podrška radu ovom Udruženju i biti partner u realizaciji njihovih aktivnosti.

“Osim toga, tu smo da uvažavamo i zahtjeve Udruženja koji trebaju da doprinesu boljem položaju ovih članova društva”, rekao je Savković, piše "RTV KD".