Dodik: Cilj nam je da u svim opštinama imamo dovoljno kapaciteta u vrtićima

SRNA

06.11.2025

15:50

Додик: Циљ нам је да у свим општинама имамо довољно капацитета у вртићима
Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas u Bileći da Republika Srpska vodi računa da za svaki uzrast djece i omladine obezbijedi dobre uslove za odrastanje, učenje i rad, te da će Bileća uskoro imati dovoljno smještajnih kapaciteta za najmlađe.

Dodik je podsjetio da studenti imaju besplatne domove, a da će u svakoj opštini biti izgrađeno dovoljno smeštajnih kapaciteta u vrtićima.

"Naš cilj je da se ne pravi selekcija ko može u vrtić, a ko ne", rekao je Dodik, koji je sa premijerom Savom Minićem položio kamen temeljac za novi vrtić u Bileći u čiju izgradnju i opremanje će biti uloženo 4,2 miliona KM, koje je obezbijedio Kabinet predsjednika Republike Srpske.

Dodik je najavio nove vrtiće i u Prijedoru, Čelincu, Tesliću, Kozarskoj Dubici i Zvorniku.

Fudbal

U Banjaluci osvanuli bilbordi posvećeni Mladenu Žižoviću

"Opštine koje nisu stigle da završe potrebnu proceduru imaće priliku u narednoj godini", napomenuo je Dodik.

Dodik je najavio da će se poslije izgradnje vrtića raditi na tome da sva djeca imaju besplatan boravak.

"Veoma sam srećan i zadovoljan zbog ovog projekta u Bileći. Kada sam služio vojsku ovdje, nisam mogao zamisliti da ću pomoći da se ovde gradi", rekao je Dodik novinarima.

Podsjetio je da je Bileća među prvim opštinama koja je dostavila dozvolu i apliciranja za izgradnju vrtića.

Dodik je u Bileći rekao da je danas obišao dovodni tunel HE "Dabar" i naveo sve benefite koje će Hercegovina imati od tog projekta.

On je naglasio da postoji niz mjera koje treba obezbijediti, ali da je najvažnije sačuvati nacionalni identitet.

"Djeca moraju da od malih nogu shvataju šta je srpska pravoslavna vjera", rekao je Dodik.

Fudbal

Mladen Žižović dobio mural u Bijeljini

Napomenuo je da narod bez vjere nema identiteta, a bez identiteta nema budućnosti.

Dodik je istakao da će biti izgrađena i brza cesta koja će povezivati sve od Hercegovine do Banjaluke.

"Uvjeren sam da smo svjesni rasta koji Republika Srpska ima i da smo učinili Srpsku bezbjednom", poručio je Dodik u Bileći.

Bileća

kamen temeljac

Milorad Dodik

vrtić

