Djeca ukrala autobus, pa napravila haos

Dvojica maloljetnika su u utorak u Hrvatskoj, u Bolu na Braču ukrali autobus. Prema pisanju hrvatskih medija, djeca su autobus vozila skroz do drugog kraja ostrva, sve do Supetra, a putem su udarali i znakove.

Nastala je poprilična šteta, a klinci su autobus na kraju ostavili na pristaništu u Supetru i pokušali su da uhvate trajekt za Split, ali ih je u tome spriječila policija.

Emisije Narod priča: Sent Andreja

"Mi smo mislili da će poginuti. Vozili smo iz Bola i susreli autobus koji se vozio prema Gornjem Humcu ispred nas. Vozio je bez svetla i udarao je male stubiće koji su bili uz drum. Izlazio je po pola metra van puta", ispričao je za 24sata čitalac koji je svjedočio bizarnoj i opasnoj krađi autobusa.

Nakon što policija uhvatila dvojicu maloljetnika, utvrđeno je da je jedan od njih, 17-godišnjak, 4. novembra u večernjim satima u Bolu ukrao autobus i njime vozio prema Supetru, pri čemu je izazvao saobraćajnu nesreću i oštetio autobus.

Ekonomija Bitkoin u blagom rastu, na tržištu i dalje oprez

Osim autobusa, 17- godišnjak je tokom vožnje oštetio i parkirani kamion i nekoliko saobraćajnih znakova, a u Supetru je autobus zaustavio na kolovozu. Nakon toga je, zajedno s drugim maloletnikom koji je bio s njim u autobusu, pokušao da pobjegne s mjesta događaja.