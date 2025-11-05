Logo

Podnesena krivična prijava protiv predsjednika Crne Gore zbog odlikovanja mitropolita Amfilohija

Поднесена кривична пријава против предсједника Црне Горе због одликовања митрополита Амфилохија

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore formiralo je predmet protiv predsjednika države Jakova Milatovića po prijavi nevladine organizacije, zbog toga što je postuhumno odlikovao arhiepiskopa cetinjskog i mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.

Iz Kabineta šefa crnogorske države saopšteno je da su od Specijalnog državnog tužilaštva obaviješteni da je formiran spis predmeta povodom krivične prijave NVO "Crnogorski forum" - predsjednice Jelene Marković, podnesene 23. oktobra ove godine protiv Jakova Milatovića, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore i drugih krivičnih djela.

- U prijavi se u bitnom navodi da je predsjednik Crne Gore donio odluku o posthumnoj dodjeli državnog ordena Amfilohiju Radoviću, a u izjavi povodom donesene odluke Amfilohije Radović se opisuje kao "ličnost koja je doprinijela demokratizaciji Crne Gore", "duhovnim vođom koji je zadužio pravoslavne vjernike" i "čovjekom koji je Crnoj Gori donio mir i pomirenje", pa se u prijavi dalje navodi da je na ovaj način, odnosno da je donesenom odlukom izvršeno krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore, te da je navedenom pohvalom i priznanjem, kao i naknadno datim izjavama favorizovana jedna vjerska zajednica u odnosu na druge vjerske zajednice i njihove vjernike, čime je izvršeno krivično djelo rasna i druga diskriminacija iz 443 Krivičnog zakonika Crne Gore i druga krivična djela - navodi se u saopštenju.

S tim u vezi, Kabinetu je navedeno da je potrebno da tužilaštvu dostavi navedenu odluku sa spisima predmeta formiranim tim povodom, sa pisanim izjašnjenjem u odnosu na navode iz podnesene krivične prijave, saopšteno je iz Milatovićevog kabineta, prenosi RTCG.

Jakov Milatović

