Požar u Hrvatskoj stavljen pod kontrolu, vatrogasci će dežurati tokom noći

Izvor:
SRNA
04.11.2025
22:09
Komentari:0
Pripadnici vatrogasnih jedinica stavili su pod kontrolu veliki požar u firmi koja se bavi prodajom i montažom guma u gradu Sveta Nedelja i ostaće cijelu noć na terenu.
Požar je izbio u skladištu firme "Pneumatik" jutros oko 11.00 časova.
Na terenu su brojne vatrogasne ekipe. Mjerodavne službe izdale su upozorenje zbog mogućeg zagađenja vazduha.
Mediji prenose da se danas oblak crnog dima nadvio nad cijelo gradsko područje, a mogao se vidjeti i iz Zagreba. Posebno je teško bilo onima koji su se u trenutku kada je požar buknuo zatekli u zgradi.
Na terenu je bilo pedesetak vatrogasaca sa 22 vatrogasna vozila.
Parametri zagađenja vazduha za sada se nisu povećali, ali će se pravo stanje znati nakon što se oblak dima raziđe.
