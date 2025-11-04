Logo

Požar u Hrvatskoj stavljen pod kontrolu, vatrogasci će dežurati tokom noći

Izvor:

SRNA

04.11.2025

22:09

Komentari:

0
Пожар у Хрватској стављен под контролу, ватрогасци ће дежурати током ноћи
Foto: X/@MediaservisRH/screenshot

Pripadnici vatrogasnih jedinica stavili su pod kontrolu veliki požar u firmi koja se bavi prodajom i montažom guma u gradu Sveta Nedelja i ostaće cijelu noć na terenu.

Požar je izbio u skladištu firme "Pneumatik" jutros oko 11.00 časova.

balkan pixabay ilustracija

Region

Vi ste nacistički katolički Srbi: Hrvat pokrenuo pravu buru

Na terenu su brojne vatrogasne ekipe. Mjerodavne službe izdale su upozorenje zbog mogućeg zagađenja vazduha.

Mediji prenose da se danas oblak crnog dima nadvio nad cijelo gradsko područje, a mogao se vidjeti i iz Zagreba. Posebno je teško bilo onima koji su se u trenutku kada je požar buknuo zatekli u zgradi.

Na terenu je bilo pedesetak vatrogasaca sa 22 vatrogasna vozila.

Беба

Zanimljivosti

Evo zbog čega se muškarcima cijepa majica kada dobiju dijete

Parametri zagađenja vazduha za sada se nisu povećali, ali će se pravo stanje znati nakon što se oblak dima raziđe.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Далибор Демировић

Hronika

Stravična ispovijest majke Dalibora, osumnjičenog za brutalno ubistvo svoje Katarine

15 h

0
Хљеб

Savjeti

Dodajte ovaj sastojak u domaći hljeb i ostaće svjež danima

15 h

0
Необичан развод: Муж плаћа алиментацију за мачке

Zanimljivosti

Neobičan razvod: Muž plaća alimentaciju za mačke

16 h

0
Дом Пензионера Тузла пожар

Hronika

U Domu penzionera u Tuzli izbio požar: Nastala panika među štićenicima i osobljem

16 h

0

Više iz rubrike

Ви сте нацистички католички Срби: Хрват покренуо праву буру

Region

Vi ste nacistički katolički Srbi: Hrvat pokrenuo pravu buru

15 h

0
Нове казне: За држање пса на ланцу и до 1.600 евра

Region

Nove kazne: Za držanje psa na lancu i do 1.600 evra

16 h

1
Ухапшена тројица због упада на Дане српске културе у Сплиту

Region

Uhapšena trojica zbog upada na Dane srpske kulture u Splitu

20 h

1
Велики пожар у Загребу, црни дим се види километрима далеко

Region

Veliki požar u Zagrebu, crni dim se vidi kilometrima daleko

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Mitrović prvi put progovorio o Piksijevom odlasku

13

36

Dom penzionera u Tuzli među najskupljim u BiH

13

33

Nudeći podsticaje prevarant oštetio poljoprivrednike za 14.700 KM

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner