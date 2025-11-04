Logo

Veliki požar u Zagrebu, crni dim se vidi kilometrima daleko

04.11.2025

13:57

Велики пожар у Загребу, црни дим се види километрима далеко
Ogroman oblak crnog dima nadvio se nad Zagrebu nakon što je izbio veliki požar u naselju Sveta Nedjelja.

Požar je izbio oko podneva u jednoj hali u kojoj su, kako se vjeruje, bile skladištene gume. Crni dim vidi se kilometrima daleko, a Zagrepčani kažu da je smrad nepodnošljiv.

''Gume gore, ništa se ne vidi, ne može se ni prići. Više vatrogasaca je stiglo, tu je i Hitna pomoć'', navode čitaoci za 24sata.

Kako su potvrdili iz zagrebačke policije, dojavu o požaru u jednom preduzeću dobili su u 11.20 sati.

Prema prvim informacijama niko nije povrijeđen, a tačan uzrok požara i dalje nije poznat.

''Smrad je snažan, a dima je toliko da je zadimilo skroz ulicu. Užasno je. Hrpa vatrogasaca je i stigla je hitna'', navode građani.

Na snimcima koje je objavio portal 24sata vidi se da se gust crni dim nadvija nad gradom.

