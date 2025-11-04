Logo

Srpski nacionalni savjet: Vrhovni sud Crne Gore protivustavno eliminisao ćirilicu

04.11.2025

08:29

Застава Црна Гора
Foto: Pexels

Vrhovni sud Crne Gore protivustavno je eliminisao ćirilično pismo, saopšteno je iz Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore.

Iz Srpskog nacionalnog savjeta su kazali da podsjećaju "na brutalno kršenje ustavnog prava u Crnoj Gori i zapostavljanje ćiriličnog pisma koje predstavlja osnovu identiteta Crne Gore", prenijele su Vijesti.

"Vrhovni sud Crne Gore saopštio je da je izrađen novi logo ove institucije, koji predstavlja 'centralni element modernizovanog vizuelnog identiteta najviše sudske instance u državi'.

КОсовска Митровица-02102025

Srbija

Uklonjen znak "Volim Kosovsku Mitrovicu" ispisan ćirilicom (VIDEO)

Prema njihovom saopštenju simboli i kompozicija novog loga održavaju temeljne vrijednosti pravde, jednakosti i zakonitosti. U slučaju novog logoa, kako se iz Vrhovnog suda navodi, zakon je jednak za sve što bi navodno trebalo da podsjeća na pravično dijeljenje pravde, bez izuzetka, što se u samom logou očigledno demantuje. Natpisi novog logoa štampani su isključivo na latinici, bez obzira što član 13, stav 2, Ustava Crne Gore precizno navodi da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni tako da je neprimjeren motiv u donjem dijelu logoa, Lex aequa omnibus – zakon jednak za sve", ističe se u saopštenju Srpskog nacionalnog savjeta, koje potpisuje predsjednik Momčilo Vuksanović.

"Srpski nacionalni savjet Crne Gore nastojaće da se svim sredstvima suprotstavi zatiranju identiteta tradicionalne Crne Gore i upotrebe ćiriličnog pisma", piše u saopštenju.

Гламоч-саобраћајни знак-19092025

Gradovi i opštine

U Glamoču opet prefarbani saobraćajni znakovi na ćirilici

Inače, popis je pokazao da većinski stanovništvo u Crnoj Gori koristi srpski jezik, čak 43 odsto, dok se 34 odsto izjasnilo da govori crnogorskim jezikom.

Međutim, po Ustavu Crne Gore srpski jezik nije službeni, prenosi RT Balkan.

