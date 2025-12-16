Gdje će političari, a gdje građani za Novu godinu?

Do najluđe noći sve se sitnije broji. Neki su već odavno prespremni, drugi nikako da izbroje koliko će ih to sve koštati, destinacije od idilično planinskih pejzaža do kući u lavoru uz TV program.

"Ne znam još tačno, ali neke su indicije da bi mogli biti na Jahorini", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

"Za Novu godinu ću standardno u Crnu Goru, ove godine ću u Kotor", rekla je Zagorka Grahovac, poslanik Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske

"Pa nigdje trenutno, pošto nema zimskih padavina. Mislio sam na Jahorinu, ostaću kući u Brčkom.", rekao je Zoran Kokanović, poslanik Socijalističke partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Tradicionalno se spustimo negdje do primorja, do Budve, do crnogorskog primorja", rekao je Nebojša Vukanović, šef Kluba poslanika Liste za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Dok će uglavnom političari pjevati "hajdemo u planine jer tamo nema zime", ili blizu obale, ali sa grijanom morskom vodom u bazenima, građani će kako stvari stoje u Novu godinu ući mnogo hladnije i maglovitije.

"Pa najvjerovatnije na trgu, biću onda na trgu".

"Nigdje, kući".

"Svako neka odluči u skladu sa svojim mogućnostima", kažu građani.

Gradonačelnik Banjaluke najavljuje rekordne posjete i bogat novogodišnji program.

"Naša prošla godina je bila rekordna po posjeti, gotovo 170 hiljada noćenja, a već ova godina je u ovom periodu za 10% veća od one rekordne", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Glavna zvijezda dočeka pod otvorenim nebom najvećeg grada Srpske biće Nataša Bekvalac, ponovo.

"Ja znam koju će želju poželjeti i obećali ste da ćete ispuniti", rekla je Nataša Bekvalac, pjevačica.

Prve noći nove 2026. će Aco Pejović, opušteno.

"Banjaluku volim, volim tu publiku, volim tu energiju", rekao je Aco Pejović, pjevač.

Obe večeri pod uslovom da indeks zagađenosti vazduha bude bar umjereno zdrav. Aco će za doček nove godine u Budvi opušteno dobiti 80 hiljada evra, a prethodnih godina nastup Nataše Bekvalac je koštao skromnih kao nikotin 12 hiljada. Koliko će Banjalučane koštati nastup, vjerovatno ćemo saznati kad se vazduh raščisti ružom vjetrova. Rekordima se nadaju i u turističkoj organizaciji Republike Srpske.

"Naše kolege iz lokalnih turističkih organizacija su pripremile zaista lijepe svečanosti, lijepe manifestacije za sve one koji se tu nalaze, a i za sve goste koji će u ovom i u periodu do polovine januara posjetiti te lokalne zajednice", rekao je Marko Radić, Turistička organizacija Republike Srpske.

Ugostitelji trljaju ruke. Gotovo svi kapaciteti već rezervisani. Znaju se i cijene.

"Što se tiče našeg novogodišnjeg paketa on iznosi 175 KM, on uključuje piće dobrodošlice, bogatu večeru na švedskom stolu i šampanjac da se nazdravi sa najmilijim osobama", rekao je Boris Kostić, menadžer restorana "Kaldrma".

Ima još vremena Za odluku kako i gdje proslaviti novogodišnju noć. Definitivno će debljina novčanika presuditi. Ukoliko već odavno nije na dijeti.