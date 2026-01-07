Božić svečano dočekan i proslavljen u Banjaluci

Veliki broj pravoslavnih vjernika okupio se u Hramu Hrista Spasitelja kako bi prisustvovao božićnoj liturgiji.

Snijeg i niske temperature nisu spriječili građane da Božić dočekaju u Hramu.

Liturgiju je služio mitropolit banjalučki Jefrem koji je istakao da Hristovo rođenje u tijelu treba da donese mir ljudima i svim narodima, a u srcima vjerujućih hrišćana da upali oganj vječne ljubavi prema Bogu i bližnjima.

"Potreban nam je mir, a mir dolazi dolazi tamo gdje je Bog s nama. Kako smo u stanju da damo slavu Bogu na visini, tako će biti sa nama bez obzira koliko nam je bilo teško i koliko će nam biti u budućnosti teško. A biće pokazati snagu optimizma koji nam je Bog dao i sa tim optimizmom ići u život", rekao je mitropolit banjalučki Jefrem.

Banjalučani su Božić dočekali u lijepom raspoloženju. Poželjeli su zdravlje, ljubav i zajedništvo.

U pravoslavnoj tradiciji, upravo ponoćna liturgija ima poseban značaj, jer označava kraj božićnog posta i početak praznika.