Mnogi Srbi prave jednu grešku: Evo kako treba da izgleda trpeza za Svetog Nikolu

Kurir

16.12.2025

19:29

Многи Срби праве једну грешку: Ево како треба да изгледа трпеза за Светог Николу

Sveti Nikola je jedna od većih slava kod Srba, ako ne i najveća budući da veliki broj vjernika slavi ovu krsnu slavu. Međutim, mnogi na taj dan mrse iako slava pada u Božićni post.

Pojedini domaćini koji slave posnu slavu poput Svetog Nikole ili čija slava padne na posne dane srijedu ili petak iznose pečenje.

Obrazloženje je da su se svecu i posnom danu odužili ribom koju postave na dio stola, a da je slava za okupljanje i druženje i da ne čine ništa loše i suprotno vjeri. Pojedinci se pozivaju i na to da im je lokalni sveštenik objasnio da to može baš tako.

Kada slava pada u dane posta, trpeza mora da bude posna i pečenje nije dozvoljeno.

- Kad slava padne u srijedu ili petak, a nije post, gozba i mrsni slavski ručak može se odložiti za naredni dan. Pogrešno je, kako to neki čine, na dan slave kada je post, "prikazati" na trpezi malo ribe i posne hrane, a poslije postavljati i služiti mrsnu hranu. To je svojevrsno licemerje i nije dostojno hrišćanina, Srbina i pravoslavca, pogotovo kad se zna da se može čak ljepše i jeftinije pripremiti ručak od ribe i posne hrane - naveo je vjerski analitičar Draško Đenović za Kurir.

Činjenica je, dodaje, da se običaji zanemaruju, posebno u gradovima, dok se u selima to koliko-toliko poštuje:

- Imamo i situacije da ljudi podižu kredite da bi slavili slavu, jer je cijena ribe i svega otišla u nebesa. Za slavu bi trebalo da dođe pop u kuću da osvešta kolač ili da domaćin ode ujutru do 10 sati u crkvu da se kolač presječe - zaključio je.

Običaji koje treba poštovati

Riba je neizostavna na posnoj trpezi.

Posna slava se priprema ne samo za vrijeme velikog posta već obuhvata i srijedu i petak kao dane kojima se upražnjava post. Smatra se velikim grijehom ako u ove dane pripremate mrsnu hranu za vašu krsnu slavu.

Svaki gost bude počašćen pri dolasku žitom uz gutljaj crnog vina.

Za predjelo se na trpezi nalaze ajvar, razne posne salate, pite od kupusa, pečuraka i krompira.

Za glavni obrok obično se služi riba, prebranac, sarmice od pirinča, ali i riblja čorba.

Sveti Nikola

običaji

pravoslavlje

