Ljubljana zabranila ulične svirače: Kazna od 150 evra po izvođaču

U centru Ljubljane do kraja godine na snazi je zabrana spontanih uličnih nastupa, a kako je pojasnio gradonačelnik Zoran Janković, zabrana se odnosi na sve ulične izvođače, uključujući trubače, harmonikaša na Prešernovom trgu te muzičare koji nastupaju na Šuštarskom mostu.

Ovo javlja "Radio-televizija Slovenije", navodeći da je odluku u ponedjeljak donijelo Gradsko vijeće, a povod su bile brojne pritužbe građana i posjetilaca prvenstveno na trubače i harmonikaša na Prešernovom trgu, koje su ocijenjene kao ometajuće.

"Trubači su smetali i meni", rekao je Janković.

Smatra da je riječ o ispravnoj mjeri kojom se želi uvesti red u javni prostor.

Zabrana se odnosi isključivo na centar grada i obuhvata niz lokacija, među kojima su Prešernov trg, Čopova ulica, Trubarjeva cesta, Šuštarski i Mesarski most, Trg francuske revolucije, park Zvezda, Miklošičev park i druge frekventne gradske tačke. Iako su spontani ulični nastupi na tim mjestima inače dopušteni, do kraja godine biće zabranjeni.

Kazna 150 evra

Za kršenje zabrane predviđena je novčana kazna od 150 evra po izvođaču. Gradonačelnik je pojasnio da će gradski inspektori odsad bez upozorenja onemogućavati nastupe, a ne samo izdavati opomene. Dio uličnih muzičaa već je napustio grad nakon ranijih inspekcijskih nadzora.

Očekuju rekordnu sezonu

Janković je naglasio da u Ljubljani ionako ima dovoljno organizovanih kulturnih programa i manifestacija te da za ulične nastupe nije moguće ishoditi posebnu dozvolu, s obzirom da je decembarski program već unaprijed definisan.

Dodao je i da grad bilježi veliki broj posjetilaca, uz punu popunjenost hotela i restorana, najviše zahvaljujući gostima iz Italije, Austrije i Njemačke, te očekuje još jednu rekordnu turističku godinu.

"Skretanje pažnje"

S druge strane, odluka je izazvala i političke reakcije.

Gradski vijećnik Piratske stranke Jasmin Feratović ocijenio je zabranu pokušajem skretanja pažnje i s afera koje se, kako tvrdi, vežu uz gradsko vođstvo. Poručio je da bi se Gradsko vijeće trebalo baviti pitanjima integriteta gradske uprave, a ne zabranama koje, prema njegovom mišljenju, neće imati stvaran učinak.