Ljubljana zabranila ulične svirače: Kazna od 150 evra po izvođaču

16.12.2025
19:14
Komentari:0
U centru Ljubljane do kraja godine na snazi je zabrana spontanih uličnih nastupa, a kako je pojasnio gradonačelnik Zoran Janković, zabrana se odnosi na sve ulične izvođače, uključujući trubače, harmonikaša na Prešernovom trgu te muzičare koji nastupaju na Šuštarskom mostu.
Ovo javlja "Radio-televizija Slovenije", navodeći da je odluku u ponedjeljak donijelo Gradsko vijeće, a povod su bile brojne pritužbe građana i posjetilaca prvenstveno na trubače i harmonikaša na Prešernovom trgu, koje su ocijenjene kao ometajuće.
BiH
Bez rasprave o evropskom putu BiH
"Trubači su smetali i meni", rekao je Janković.
Smatra da je riječ o ispravnoj mjeri kojom se želi uvesti red u javni prostor.
Zabrana se odnosi isključivo na centar grada i obuhvata niz lokacija, među kojima su Prešernov trg, Čopova ulica, Trubarjeva cesta, Šuštarski i Mesarski most, Trg francuske revolucije, park Zvezda, Miklošičev park i druge frekventne gradske tačke. Iako su spontani ulični nastupi na tim mjestima inače dopušteni, do kraja godine biće zabranjeni.
Auto-moto
Volksvagen gasi proizvodni pogon prvi put u istoriji
Za kršenje zabrane predviđena je novčana kazna od 150 evra po izvođaču. Gradonačelnik je pojasnio da će gradski inspektori odsad bez upozorenja onemogućavati nastupe, a ne samo izdavati opomene. Dio uličnih muzičaa već je napustio grad nakon ranijih inspekcijskih nadzora.
Janković je naglasio da u Ljubljani ionako ima dovoljno organizovanih kulturnih programa i manifestacija te da za ulične nastupe nije moguće ishoditi posebnu dozvolu, s obzirom da je decembarski program već unaprijed definisan.
Dodao je i da grad bilježi veliki broj posjetilaca, uz punu popunjenost hotela i restorana, najviše zahvaljujući gostima iz Italije, Austrije i Njemačke, te očekuje još jednu rekordnu turističku godinu.
Republika Srpska
Narodna skupština o ekonomskim reformama i budžetu
S druge strane, odluka je izazvala i političke reakcije.
Gradski vijećnik Piratske stranke Jasmin Feratović ocijenio je zabranu pokušajem skretanja pažnje i s afera koje se, kako tvrdi, vežu uz gradsko vođstvo. Poručio je da bi se Gradsko vijeće trebalo baviti pitanjima integriteta gradske uprave, a ne zabranama koje, prema njegovom mišljenju, neće imati stvaran učinak.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Srbija
1 h0
Stil
1 h0
Najnovije
Najčitanije
19
59
19
52
19
45
19
42
19
40
Trenutno na programu