Pala auto-mafija u Hrvatskoj, hapšenja i u BiH

Organizovana auto-mafija za koju se sumnja da je ukrala desetak automobila "pala" je u Hrvatskoj, a kako javljaju tamošnji mediji, pretresi i hapšenja provode se i u Bosni i Hercegovini.

U toku su hapšenja i hitne dokazne radnje koje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava zagrebačka, saopštio je USKOK, a objavio je to "Jutarnji list", danas 16. decembra.

Navedene radnje provode se na području Zagreba i drugih mjesta u Hrvatskoj.

Na meti je više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile krivična d‌jela krađe automobila u sastavu zločinačkog udruženja.

Osim toga se, u saradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine, hitne dokazne radnje provode i u nekoliko mjesta u Bosni i Hercegovini, javlja pomenuti hrvatski list.

Međutim, nije precizirano u kojem dijelu zemlje se provodi ova akcija.

Kako saznaje "Jutarnji", sumnja se da su uhapšene osobe na zagrebačkom području ukrale desetak automobila srednje klase marki sitroen, ford, folksvagen.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravovremeno obavijestiti javnost.