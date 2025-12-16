Logo
Bomba: Željko Obradović bi mogao preuzeti crno-bijele

Izvor:

Telegraf

16.12.2025

18:43

Komentari:

0
Бомба: Жељко Обрадовић би могао преузети црно-бијеле
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Navijači Partizana i dalje ne mogu da prebole odlazak Željka Obradovića, koji se nije rastao sa voljenim klubom u najboljim odnosima, posebno sa predsjednikom Ostojom Mijailovićem.

Sada, kada je postao slobodan, Željko Obradović je bez dileme jedan od najpoželjnijih trenera među klubovima sa velikim ambicijama.

Radnik

Društvo

Hiljade stranih radnika dolazi u BiH: Utvrđena kvota dozvola

Takva ambicija vlada i u PAOK-u, koji je nedavno promijenio vlasničku strukturu i pokrenuo novu eru pod vođstvom milijardera Telisa Mistakidisa.

On ima ambiciju da od PAOK-a napravi ekipu koja će biti konkurentna Olimpijakosu i Panatinaikosu, koji su godinama nedodirljivi u Grčkoj.

Kako je prenio poznati grčki novinar Vasilis Vergis, ambicija novog gazde PAOK-a je da dovede veliko ime sa kojim bi pokrenuo veliki projekat, gdje je cilj da PAOK igra u Evroligi.

Kako je naveo grčki novinar, glavni san novog gazde PAOK-a je Željko Obradović, najtrofejniji trener Evrope, koji bi PAOK-u donio i instant popularnost i uticaj. Svojevremeno je tako poslije dolaska Željka Obradovića i Partizan dobio "vajld kartu" za Evroligu.

ChatGPT

Nauka i tehnologija

Vještačka inteligencija predvidjela kako će ljudi izgledati za 25 godina

Kao veliki navijač Partizana, Željko Obradović bi preuzeo "crno-bijele" ponovo, i to bratski klub Partizana.

Jedino bi potencijalni problem mogao da mu bude to što je u Grčkoj legenda Panatinaikosa, kojem je donio pet titula Evrolige.

Ambicije PAOK-a već su se iskazale i na konkretnom slučaju jer su potpisali NBA zvijezdu Patrika Beverlija, kojeg su za nekoliko mjeseci platili 600.000 evra, prenosi "Telegraf".

Tagovi:

Željko Obradović

PAOK

KK Partizan

