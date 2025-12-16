Bomba: Željko Obradović bi mogao preuzeti crno-bijele

Navijači Partizana i dalje ne mogu da prebole odlazak Željka Obradovića, koji se nije rastao sa voljenim klubom u najboljim odnosima, posebno sa predsjednikom Ostojom Mijailovićem.

Sada, kada je postao slobodan, Željko Obradović je bez dileme jedan od najpoželjnijih trenera među klubovima sa velikim ambicijama.

Takva ambicija vlada i u PAOK-u, koji je nedavno promijenio vlasničku strukturu i pokrenuo novu eru pod vođstvom milijardera Telisa Mistakidisa.

On ima ambiciju da od PAOK-a napravi ekipu koja će biti konkurentna Olimpijakosu i Panatinaikosu, koji su godinama nedodirljivi u Grčkoj.

Kako je prenio poznati grčki novinar Vasilis Vergis, ambicija novog gazde PAOK-a je da dovede veliko ime sa kojim bi pokrenuo veliki projekat, gdje je cilj da PAOK igra u Evroligi.

Kako je naveo grčki novinar, glavni san novog gazde PAOK-a je Željko Obradović, najtrofejniji trener Evrope, koji bi PAOK-u donio i instant popularnost i uticaj. Svojevremeno je tako poslije dolaska Željka Obradovića i Partizan dobio "vajld kartu" za Evroligu.

Kao veliki navijač Partizana, Željko Obradović bi preuzeo "crno-bijele" ponovo, i to bratski klub Partizana.

Jedino bi potencijalni problem mogao da mu bude to što je u Grčkoj legenda Panatinaikosa, kojem je donio pet titula Evrolige.

Ambicije PAOK-a već su se iskazale i na konkretnom slučaju jer su potpisali NBA zvijezdu Patrika Beverlija, kojeg su za nekoliko mjeseci platili 600.000 evra, prenosi "Telegraf".