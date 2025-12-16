Jokić je počeo sam sebi da asistira - ali stvarno!

Centar Denvera bio je nerješiva enigma za odbranu gostujućeg tima. Meč je završio sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

Na sve moguće načine pokušavali su da ga zaustave Roketsi, ali to im nije polazilo za rukom. Čak i u momentima kada je djelovalo da je u bezizlaznoj situaciji uspijevao je da pronađe pravo rješenje.

Na ovom meču uspio je i sam sebi da asistira Nikola. Dobio je loptu i krenuo da "zida" leđima sebi poziciju. Ostao je u jednom momentu bez driblinga i rivali su ga udvojili. Djelovalo je da nema rješenje, a onda je uslijedila magija. Asistirao je sebi od tablu, napravio sjajan okret i položio loptu u koš.

Njegov genijalan potez zapalio je društvene mreže.