Jokić je počeo sam sebi da asistira - ali stvarno!

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su poslije produžetka Hjuston Roketse rezultatom 128:125 uz još jednu impresivnu partiju srpskog asa Nikole Jokića.
Centar Denvera bio je nerješiva enigma za odbranu gostujućeg tima. Meč je završio sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija.
Na sve moguće načine pokušavali su da ga zaustave Roketsi, ali to im nije polazilo za rukom. Čak i u momentima kada je djelovalo da je u bezizlaznoj situaciji uspijevao je da pronađe pravo rješenje.
Na ovom meču uspio je i sam sebi da asistira Nikola. Dobio je loptu i krenuo da "zida" leđima sebi poziciju. Ostao je u jednom momentu bez driblinga i rivali su ga udvojili. Djelovalo je da nema rješenje, a onda je uslijedila magija. Asistirao je sebi od tablu, napravio sjajan okret i položio loptu u koš.
Njegov genijalan potez zapalio je društvene mreže.
Jokić off the backboard to himself for the floater pic.twitter.com/Q9avKm3fO3— CT (@CTFazio24) December 16, 2025
