Jokić je počeo sam sebi da asistira - ali stvarno!

16.12.2025

08:10

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su poslije produžetka Hjuston Roketse rezultatom 128:125 uz još jednu impresivnu partiju srpskog asa Nikole Jokića.

Centar Denvera bio je nerješiva enigma za odbranu gostujućeg tima. Meč je završio sa 39 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

damir dzumhur

Tenis

Džumhura usred emisije prekinula doping kontrola: "Mislio sam da je šala, ali nije bila"

Na sve moguće načine pokušavali su da ga zaustave Roketsi, ali to im nije polazilo za rukom. Čak i u momentima kada je djelovalo da je u bezizlaznoj situaciji uspijevao je da pronađe pravo rješenje.

Na ovom meču uspio je i sam sebi da asistira Nikola. Dobio je loptu i krenuo da "zida" leđima sebi poziciju. Ostao je u jednom momentu bez driblinga i rivali su ga udvojili. Djelovalo je da nema rješenje, a onda je uslijedila magija. Asistirao je sebi od tablu, napravio sjajan okret i položio loptu u koš.

Njegov genijalan potez zapalio je društvene mreže.

