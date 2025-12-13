Logo
Nema više riječi za njega: Kari jednom rukom pogodio šut iz "svlačionice"

13.12.2025

11:35

Стеф Кари, НБА кошаркаш
Foto: Tanjug / AP / Godofredo A. Vásquez

Za šuteve Stefa Karija polako ponestaje riječi kojima bi se mogli opisati. Najnoviji dokaz stigao je uoči utakmice protiv Minesote, kada je zvezda Golden Stejta pogodila neverovatan šut iz tunela, praktično preko cijelog terena, tokom zagrevanja.

Kari je još u vrijeme nastupa u „Orakl areni“ imao prepoznatljivu rutinu šutiranja iz tunela, ali je preseljenjem u „Čejs centar“ morao da prilagodi taj pokušaj, koji je sada još duži, no ni to očigledno ne predstavlja problem za jednog od najboljih šutera u istoriji NBA lige.

Američki bek vratio se na parket protiv Minesota Timbervulvsa nakon što je propustio pet utakmica zbog kontuzije kvadricepsa.

Ipak, povratak Karija nije bio dovoljan za pobjedu. Minesota je slavila u gostima rezultatom 127:120, predvođena Rudijem Goberom koji je upisao 24 poena i 14 skokova.

Kari je u porazu Golden Stejta ubacio čak 39 poena, dok su Timbervulvsi do trijumfa stigli i bez povrijeđene prve zvijezde, Entonija Edvardsa.

Stef Kari

NBA

