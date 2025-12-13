Logo
Da li Mirko Ocokoljić ostaje glavni trener? Oglasio se Žarko Paspalj

13.12.2025

09:12

Да ли Мирко Оцокољић остаје главни тренер? Огласио се Жарко Паспаљ

Pobjeda u košarkaškom derbiju vratila je osmijehe na lica navijačima Partizana, ali prije svega samim igračima i ljudima u ovom klubu.

Crvena zvezda je pala u Beogradskoj areni prethodne večeri 79:76 i crno-bijeli su krenuli da hvataju korak.

Pred medije je na kraju utakmice stao sportski direktor Žarko Paspalj.

- Moram priznati da nije ni bilo interesantno, ne bih volio opet, ali treća zaredom i to u derbiju gdje je u jednom momentu izgledalo kao da gubimo. Momci su pokazali karakter da se vrate i da u najtežim momentima odigraju najbolje. Još samo da im objasnimo koliko potencijala imaju. Nisam srećan, nego super, super.

Upitan je da li je Mirko Ocokoljić ovim kupio ostanak u Partizanu, a dobili smo kategoričan odgovor.

- On će uvijek biti tu, u ovoj ili nekoj drugoj ulozi. Mirko je jedan od najboljih asistenata u Partizanu već godinama, on i Aca Matoivć... To neće da se promijeni, ovo sve ostalo...

Kada je novi trener u pitanju...

- To ćemo da vidimo. U poređenju sa onim prije 7 dana, ovo je Partizan, ovo su navijači. Ovo smo naučili da gledamo 4 godine posljednje, nema veze ni sa Željkom ni sa čim. Zato su navijači platili karte.

Zdravstveno je sa njim sve u redu.

- Ja sam super, što bi se reklo može ovako, nastavićemo - izjavio je Žarko Paspalj, a prenosi Telegraf.

