Embid u MVP izdanju, Dejvis i Fleg sjajni, Vukčević ponovo dvocifern

Košarkaši Dalasa nastavili su sa dobrim rezultatima, pošto su poslije preokreta savladali Bruklin 119:111 (32:33, 33:28, 25:31, 29:19).

Ključnu ulogu u pobjedi Maveriksa imao je Entoni Dejvis, koji je čak 20 od ukupno 24 poena postigao u drugom poluvremenu, uz 14 skokova i tri blokade.

Bivši igrač Denver nagetsa, Majkl Porter džunior je ujedno ušao u seriju od četiri uzastopne utakmice sa najmanje 30 poena, što mu je prvi put u sedmogodišnjoj NBA karijeri.

Lista strijelaca

Dalas:

Dejvis 24, Fleg 22, Maršal 17, Kristi 15, Vašington 13, Tompson 12, Vilijams 9, Pauel 7.

Bruklin:

Porter 34, Vulf 17, Klekston 14, Man 12, Klauni 11, Martin 11, Šarp 6, Demin 3, Vilijams 3.

Vukčević ponovo dvocifren u novom porazu Vašingtona

Vašington je propustio veliku priliku da sruši favorizovani Klivlend, pošto je u završnici treće dionice imao čak 17 poena viška, ali je na kraju poražen rezultatom 130:126 (35:24, 27:36, 23:40, 45:26).

Srpski košarkaš Tristan Vukčević ubacio je 14 poena.

Lista strijelaca

Vašington:

Karington 27, Mekolum 27, Votkins 15, Džordž 15, Begli 15, Vukčević 14, Rajli 7, Šampanj 3, Džonson 3.

Klivlend:

Mičel 48, Mobli 23, Garland 18, Hanter 15, Tajson 13, Bol 5, Porter 4. Vejd 2, Brajant 2.

Embid u MVP izdanju pokazao put Filadelfiji do pobjede nad Indijanom

Dugo očekivani povratak Džoela Embida na nivo koji ga je svojevremeno doveo do MVP priznanja viđen je u utakmici sa Pejsersima, kada je centar Filadelfije praktično sam predvodio Seventisikserse do pobjede nad Indijanom 115:105 (34:31, 29:27, 27:32, 25:15).

Kamerunac sa američkim pasošem postigao je 39 poena, što mu je najbolja partija još od maja prošle godine.

Filadelfija je nastupila bez Tajrisa Meksija, jednog od najboljih strijelaca lige, ali je Embid preuzeo lidersku ulogu i ponovo pokazao koliko može da znači kada je zdrav i spreman.

Podršku je dobio od Pola Džordža, koji je bivšem klubu ubacio 23 poena, kao i od mladog Vi-Džej Edžkomba sa 22.

Indijana je u završnici imala šansu da prelomi meč, pošto je koš Paskala Sijakama na osam i po minuta prije kraja donio vođstvo 100:95.

Ipak, to je bio posljednji ofanzivni trzaj gostiju, koji su potom ušli u seriju promašaja. Filadelfija je to iskoristila i napravila niz 13-2, čime je preokrenula tok utakmice.

Lista strijelaca

Filadelfija:

Embid 39, Džordž 23, Edžkomb 22, Barlou 10, Grajms 10, Voker 6, Mekejn 5.

Indijana:

Sijakam 20, Nembhard 18, Mekonel 15, Haf 13, Tompson 12, Metjuz 8, Maturin 7, Džekson 7, Voker 3, Bredli 2.

Rezultati, NBA liga:

Šarlot - Čikago 126:129

Detroit - Atlanta 142:115

Filadelfija - Indijana 115:105

Vašington - Klivlend 126:130

Memfis - Juta 126:130

Dalas - Bruklin 119:111

Golden stejt - Minesota 120:127