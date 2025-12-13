Logo
Ovi znakovi mogu ukazivati na nastanak tromba u tijelu

Izvor:

Kliks

13.12.2025

08:13

Ови знакови могу указивати на настанак тромба у тијелу
Foto: Pixabay

Krvni ugrušak, poznat i kao tromb, prirodan je mehanizam kojim tijelo zaustavlja krvarenje. Međutim, kada se formira bez jasnog razloga ili na pogrešnom mjestu, može ozbiljno ugroziti zdravlje i dovesti do po život opasnih stanja.

Tromb nastaje kada se krv zgruša unutar krvnog suda i djelimično ili potpuno blokira protok krvi. U takvim situacijama organi ne dobijaju dovoljno kisika, što može izazvati teške posljedice, uključujući srčani i moždani udar.

Iako se krvni ugrušci mogu pojaviti bilo gdje u organizmu, najčešće nastaju u venama, posebno u nogama. Do njihovog formiranja može doći nakon povreda, hirurških zahvata, dugotrajnog mirovanja ili zbog usporene cirkulacije. Rizik dodatno povećavaju hronične bolesti, prekomjerna tjelesna težina, kao i dugotrajno sjedenje i nedostatak fizičke aktivnosti.

Posebno opasna je duboka venska tromboza, stanje u kojem se ugrušak stvara u dubokim venama nogu. Ako se dio tromba otkine i dospje do pluća, može izazvati plućnu emboliju - ozbiljno stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju.

Магла БЛ

Društvo

"Ko krene za Budžak, završi na Laušu": Magla "okovala" Banjaluku

Simptomi tromba zavise od mjesta na kojem se nalazi. Ugrušak u srcu može uzrokovati bol u grudima, ubrzan rad srca, kratak dah, mučninu i opću slabost. Kada se tromb formira u mozgu, često se javlja iznenadna jaka glavobolja, smetnje u govoru, zbunjenost, slabost jedne strane tijela ili nagli gubitak ravnoteže.

Ako je ugrušak prisutan u nozi, mogu se pojaviti otok, bol, osjećaj težine i promjena boje kože. U nekim slučajevima dolazi i do dugoročnih problema s cirkulacijom. Plućna embolija se najčešće manifestuje otežanim disanjem, bolom u grudima, ubrzanim pulsom i kašljem koji može sadržavati tragove krvi, ali ponekad prolazi i bez jasnih simptoma.

Tromb u bubrezima često ne daje jasne znakove, ali može uzrokovati pojavu krvi u urinu i smanjeno mokrenje. Ugrušci u predjelu stomaka ili jednjaka takođe mogu dugo ostati neprimijećeni, ali u slučaju pucanja krvnog suda mogu dovesti do jakih bolova, povraćanja krvi i tamne stolice.

