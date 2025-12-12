Državljanin Bosne i Hercegovine teško je povrijeđen nakon što na njega naletjela 20-godišnja d‌jevojka iz Salcburga, a same okolnosti udesa su prilično nejasne.

Baš zbog brojnih nejasnoća ove saobraćajne nezgode, danas se oglasila salcburška policija tražeći sve moguće svjedoke koji su vid‌jeli udes, prenose Nezavisne.

Prema izjavi d‌jevojke, koja je bila za volanom, ona je oko 1:10 vozila kroz Itclinger ka centru Salcburga kada je kod uličnog broja 7 od‌jednom osjetila nešto poput otpora, da joj automobil ne može dalje. Ona je pretpostavila da je pregazila “nešto”. Međutim, kada je izašla iz automobila, vid‌jela je čovjeka kako leži pod njenim točkovima.

Ona je policiji dala izjavu da je on vjerovatno već ležao na putu te ga vjerovatno nije primijetila zbog jakog pljuska i loše ulične rasvjete. Povrijeđeni 54-godišnji državljanin BiH je hitno prebačen u bolnicu, a jedino se zna da su u pitanju teže povrede. Inače, policija je na licu mjesta alkotestirala 20-godišnju d‌jevojku i rezultat je bio negativan.