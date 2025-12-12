Logo
Large banner

Tramp najuticajnija ličnost evropske politike

Izvor:

SRNA

12.12.2025

22:07

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp proglašen je za najuticajnijeg političara u Evropi na listi 28 najmoćnijih ljudi u evropskoj politici, objavio je portal "Politiko".

Na godišnjoj listi nalaze se samo Evropljani, ali je ove godine napravljen izuzetak.

- Trampova sjenka nadvija nad evropskim glavnim gradovima u tolikoj mjeri da su njegove odluke, ili ispadi, preoblikovali sve, od budžeta za odbranu do trgovinske i unutrašnje politike - navodi se u analizi.

Tramp je u nedavnom intervjuu za "Politiko" rekao da je imigracija osnovni uzrok kolapsa većine evropskih zemalja.

- Evropa ne zna šta da radi. Oni žele da budu politički korektni, a to ih čini slabim - rekao je Tramp.

"Politiko" piše da su prvi mjeseci Trampovog drugog mandata odredili ton za godinu koja je postala iscrpljujuća za evropske diplomate.

- Njegov javni flert sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zaprepastio je, čak, i iskusne posmatrače. Njegovo ponižavanje ukrajinskog lidera Vladimira Zelenskog povećalo je strah da se Vašington od saveznika pretvorio u antagonistu - navodi "Politiko".

Podijeli:

Tag:

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Возач из БиХ ухваћен са 138 килограма "ултрачистог" кокаина!

Svijet

Vozač iz BiH uhvaćen sa 138 kilograma "ultračistog" kokaina!

3 h

1
Moskva/Kremlj

Svijet

Slucki: Krađa ruske imovine pokreće samouništenje EU

4 h

0
Скот Ритер: Кијев губи посљедње утврђене градове, остају без трупа

Svijet

Skot Riter: Kijev gubi posljednje utvrđene gradove, ostaju bez trupa

4 h

0
Судница Међународног кривичног суда у Хагу

Svijet

Tramp sprema ukidanje finansiranje međunarodnih sudova!

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Muškarac iz BiH pregažen u Salcburgu, policija traži svjedoke

23

02

Merkel: Vještačka inteligencija mogla bi da izazove sukob Evrope i SAD

22

46

Ocokoljić: "Još uvijek se tresem!" – Obradović nikad kraći

22

38

Tri vrste hrane koju trebate jesti zimi

22

33

Teška saobraćajna nezgoda kod Jablanice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner