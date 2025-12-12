Tramp najuticajnija ličnost evropske politike

Američki predsjednik Donald Tramp proglašen je za najuticajnijeg političara u Evropi na listi 28 najmoćnijih ljudi u evropskoj politici, objavio je portal "Politiko".

Na godišnjoj listi nalaze se samo Evropljani, ali je ove godine napravljen izuzetak.

- Trampova sjenka nadvija nad evropskim glavnim gradovima u tolikoj mjeri da su njegove odluke, ili ispadi, preoblikovali sve, od budžeta za odbranu do trgovinske i unutrašnje politike - navodi se u analizi.

Tramp je u nedavnom intervjuu za "Politiko" rekao da je imigracija osnovni uzrok kolapsa većine evropskih zemalja.

- Evropa ne zna šta da radi. Oni žele da budu politički korektni, a to ih čini slabim - rekao je Tramp.

"Politiko" piše da su prvi mjeseci Trampovog drugog mandata odredili ton za godinu koja je postala iscrpljujuća za evropske diplomate.

- Njegov javni flert sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zaprepastio je, čak, i iskusne posmatrače. Njegovo ponižavanje ukrajinskog lidera Vladimira Zelenskog povećalo je strah da se Vašington od saveznika pretvorio u antagonistu - navodi "Politiko".