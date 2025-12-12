Tramp sprema ukidanje finansiranje međunarodnih sudova!

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa započela je pripreme za radikalne promjene u američkoj spoljnoj i pravosudnoj politici, uključujući moguće ukidanje finansiranja međunarodnih sudova i projekata koji su decenijama oblikovali procese na Balkanu, saznaje Njuzmaks Balkan.

Prema informacijama do kojih je došao Njuzmaks iz pouzdanih izvora bliskih Trampovoj administraciji, u Vašingtonu je već započet proces pripreme za jednu od najoštrijih promena u američkoj spoljnoj i pravosudnoj politici - potpuno ili drastično smanjenje finansiranja međunarodnih pravosudnih institucija. Izvori Njuzmaks Balkansa ističu da su Sjedinjene Američke Države u proteklim decenijama uložile "više od 100 milijardi dolara" u međunarodne sudove, specijalizovana veća i različite pravosudne fondove širom sveta. Nova administracija smatra da je taj model "prevaziđen", politički kompromitovan i finansijski neodrživ, posebno zato što su, kako tvrde, mnoge od tih institucija korišćene za spoljnopolitičke ciljeve prethodnih administracija.

Prema navodima visokih zvaničnika, u vrhu nove administracije postoji jasan stav: Amerika je na prvom mjestu i "ne bi trebalo da se miješa u unutrašnje probleme drugih država", posebno kada taj angažman košta američke poreske obveznike. Kako izvor navodi, finansiranje međunarodnih sudova moglo bi da bude u potpunosti obustavljeno, dok bi se novac preusmerio na unutrašnje američke prioritete. Na udaru bi se, prema tim informacijama, našle i institucije koje su decenijama igrale ključnu ulogu na prostoru Balkana - specijalizovana veća na takozvanom Kosovu, međunarodni pravosudni projekti u regionu i širi sistem podrške pravosuđu koji je u velikoj mjeri zavisio od američkih sredstava.

Sagovornik Njuzmaksa ističe da je "vreme finansiranja političkih projekata prethodne administracije prošlo", te da će nova administracija Donalda Trampa pokušati da vrati punu kontrolu nad pravosudnim i spoljnopolitičkim mehanizmima.

Blinken i stari establišment – mehanizam spoljnopolitičkog pritiska

Izvor Njuzmaksa navodi da se u Vašingtonu sve glasnije govori o ulozi bivšeg državnog sekretara Entonija Blinkena i širokog spoljnopolitičkog aparata koji je, kako tvrdi, godinama kreirao sistem političkog pritiska kroz sankcije, međunarodne pravosudne procese i mrežu uticaja.

Prema tim informacijama, Blinken je uvodio sankcije regionalnim liderima "koji nisu bili spremni da slijede američke interese", čime je direktno oblikovao političke tokove van granica SAD. Pravne i sudske institucije, uključujući specijalizovana veća, bile su sastavni dio tog aparata.

Izvori Njuzmaks ističu da je prethodna administracija, predvođena Blinkenom i ključnim figurama iz Bajdenovog spoljnopolitičkog kruga, godinama gradila kompleksan aparat političkog uticaja na Balkanu. Ti mehanizmi, prema njihovim riječima, često su bili oblikovani ličnim interesima, a ne objektivnim američkim nacionalnim prioritetima, što je, kako tvrde, ostavilo ozbiljan institucionalni nered.

Džek Smit - specijalni tužilac čije su optužnice postale političko oružje

U isto vrijeme, u fokusu promena nalazi se ime koje je poslednjih godina izazvalo izuzetnu političku buru - specijalni tužilac Džek Smit.

U američkoj javnosti je najpoznatiji po dva velika slučaja protiv Donalda Trampa: predmetu poverljivih dokumenata iz Mar-a-Laga i predmetu vezanom za 6. januar i navodno ometanje potvrđivanja izbornih rezultata. Izvor blizak Trampovoj administraciji tvrdi da se upravo ovi procesi smatraju "ključnim primerima politički motivisanih napada". Nakon Trampove pobjede, oba postupka su obustavljena - što je dodatno pojačalo uvjerenje da su procesi od početka bili politički, a ne pravni.

Visoki američki zvaničnik blizak Trampovom timu kaže za Njuzmaks da je Džek Smit postao centralna figura narativa o politički vođenim istragama protiv Trampa i simbol "lažne borbe starog establišmenta".