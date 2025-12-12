Banjalučkim studentima predstavljen privlačan projekat

Studentima Univerziteta u Banjaluci danas je predstavljen program stipendija iz Mađarske. Ambasador ove zemlje u BiH Kristijan Poša kaže da je riječ o privlačnom projektu za strane studente kroz koji je prošlo oko hiljadu mladih sa Balkana.

"Otišao bih prvo da vidim kulturu, jezik da naučim", kaže Sergej Marić, student Fakulteta političkih nauka u Banjaluci.

„Kao studenti političkih nauka treba da radimo u interesu naše zemlje i da lobiramo za našu zemlju u svijetu. Ove stipendije će značiti jer prije svega studiramo na engleskom jeziku puno je mogućnosti“, rekla je Katarina Branković, student godine Fakulteta političkih nauka u Banjaluci.

„U geografskom smislu ovaj region je veoma blizu Mađarske mislim da je logično da promovišemo taj program u Banja Luci među studentima što inače mi i znamo iz ovih krajeva regije ima baš takvih studenta koji su napravili velike uspjehe i želimo naše znanje i iskustvo da prenesemo studentima koji će doći u Mađarsku“, rekao je Krisitijan Poša, Ambasador BiH u Mađarskoj.