Stižu novi evri

Od 1. januara 2026. godine svi bankomati u Bugarskoj će isplaćivati evre, čime zvanično počinje prelazak zemlje na zajedničku evropsku valutu.

Do kraja godine bugarski lev ostaje zvanična valuta u Bugarskoj, a sve transakcije i plaćanja mogu se bezbjedno obavljati u levima.

Konverzija će biti besplatna i posle 1. januara i po istom fiksnom kursu, ali građani zbog gužvi ne treba da čekaju do posljednjeg trenutka, napomenuo je član Upravnog odbora Udruženja banaka Bugarske Nikola Bakalov.

Bulgaria will become the 21st member of the euro area as of 1 January 2026.



We invite you to explore the new designs of the euro coins issued by Bulgaria. 💶🎉



🇧🇬 https://t.co/QFWeaolzgN#EUROinBulgaria pic.twitter.com/JJxgCRNuWo — EUR-Lex (@EURLex) December 3, 2025

Bugarski lev biće zamjenjivan po fiksnom kursu: 1 evro = 1,96 leva.

Izgled bugarskog evra

Kovanica od jednog evra prikazivaće Ivana Rilskog, na novčiću od 2 evra se nalazi Pajsije Hilandarac, monah koji se smatra začetnikom bugarskog preporoda, dok će ostale apoene krasiti Madarski jahač.

Već je u opticaju približno 141 milijardi kovanica evra, a uskoro će biti dodate još milijarde iz Bugarske.

(b92)