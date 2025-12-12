Logo
Uhapšena dobitnica Nobelove nagrade za mir

Izvor:

Tanjug

12.12.2025

18:15

Ухапшена добитница Нобелове награде за мир
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Iranske vlasti uhapsile su danas dobitnicu Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi (53), saopštila je Fondacija Narges, koja posluje u njeno ime.

U saopštenju se navodi da je Narges Mohamadi pritvorena u Mešhadu, oko 680 kilometara sjeveroistočno od glavnog grada Teherana, gdje je prisustvovala komemoraciji za advokata za ljudska prava Hosrova Alikordija, koji je nedavno pronađen mrtav pod sumnjivim okolnostima, prenosi AP.

Njene pristalice su saopštile da je Mohamadi "nasilno privedena"od strane "snaga bezbjednosti i policije".

U saopštenju se navodi da su uhapšeni i drugi aktivisti koji su prisustvovali ceremoniji u čast iranskog advokata i borca za ljudska prava Hosrova Alikordija (46), koji je radio u Mešhedu.

"Fondacija Narges poziva na hitno i bezuslovno puštanje svih pritvorenih osoba koje su prisustvovale komemorativnoj ceremoniji kako bi odale počast i pokazale solidarnost. Njihovo hapšenje predstavlja ozbiljno kršenje osnovnih sloboda", navodi se u saopštenju.

njemacka zastava

Zanimljivosti

Njemačka traži dobrovoljce za eksperiment: Nude čak 23 hiljade evra za ovaj izazov

Alikordi je pronađen mrtav ranije ovog mjeseca u svojoj kancelariji, kao zvanični uzrok smrti naveden je srčani udar, ali je više od 80 advokata potpisalo saopštenje u kojem se zahtijeva više informacija.

Mohamadi je bila na prinudnom odsustvu od decembra 2024. godine, kada je zbog medicinskih problema bila puštena iz ozloglašenog teheranskog zatvora Evin, gdje je izdržavala kaznu od 13 godina i devet mjeseci zatvora zbog optužbi za dosluh protiv državne bezbjednosti i propagandu protiv iranske vlade.

Zvanični Iran nije komentarisao pritvaranje Mohamadi i nije poznato da li su je vlasti odmah vratile u zatvor da odsluži ostatak kazne.

Mohamadi je dobila Nobelovu nagradu za mir 2023. godine. "Gardijan" navodi da je Mohamadi, inženjer po struci, 13 puta bila u zatvoru i pet puta osuđivana, a ukupno je osuđena na više od 30 godina zatvora.

