Kraj jeftine robe iz Kine: Stigle carine na sve male pakete

Evropski ministri finansija postigli su preliminarni dogovor o uvođenju obavezne carine od tri evra na sve male pakete vredne ispod 150 evra, što će najviše pogoditi kineske onlajn gigante poput Šeina i Temua.

Evropski ministri finansija postigli su u petak preliminarni dogovor o uvođenju fiksne carine od tri evra na male pakete koja će se primjenjivati od 1. jula 2026. godine i koja će najviše pogoditi kineske onlajn prodavce. Riječ je o paketima vrijednim manje od 150 evra, koji čine 93 odsto elektronske trgovine u EU.

Prema podacima Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, u Evropu svakodnevno uđe 12 miliona malih paketa odjeće, kozmetike i igračaka naručenih iz Kine preko onlajn prodavnica Šein i Temu. Zvaničnici kažu da prag od 150 evra stavlja evropske trgovce u nepovoljan položaj i predstavlja rizik po zdravlje i bezbjednost.

Kineskim onlajn prodavnicama zamera se nepoštovanje zdravstvenih i sigurnosnih standarda kakvi postoje u EU. Šein i Temu prodaju putem svoje aplikacije robu od proizvođača čiji su troškovi niži, između ostalog i zato što ne moraju da sprovode ista testiranja kao proizvođači u EU, niti da recikliraju vraćenu robu, što je slučaj u Evropi.

Ove onlajn prodavnice su sve popularnije i u Srbiji, gdje se stanovnici suočavaju sa rastućim cijenama hrane, energije, kirije i odjeće. Privremeni dogovor o uvođenju carine od tri evra ostaje na snazi dok se ne ukine propis kojim se takvi paketi oslobađaju carine.

Ministri finansija su se u novembru složili da ukinu pravilo koje dozvoljava ulazak robe vrijedne manje od 150 evra u EU bez plaćanja carina.

Ova odluka će početi da se primenjuje kada se uspostavi Centar carinskih podataka EU, centralna platforma za interakciju sa carinom i jačanje kontrola, što se očekuje 2028. godine.

O osnivanju ovog centra trenutno se vode pregovori između Saveta EU i Evropskog parlamenta kao dio šire fundamentalne reforme carinskog okvira Unije. Kada bude u potpunosti operativan, ovaj centar će omogućiti primenu carina na sve pakete koji ulaze u EU.

