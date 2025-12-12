Osumnjičeni za ubistvo koje je potreslo Sloveniju pušten iz pritvora

Sabrijan Jurković, 21-godišnjak osumnjičen za smrt 48-godišnjeg ugostitelja Aleša Šutara ispred noćnog kluba u Novom Mestu, pušten je na slobodu nakon što je sud utvrdio da više nisu ispunjeni zakonski uslovi za pritvor.

Odluku je potvrdio Okružni sud u Novom Mestu, navodeći da više ne postoji osnovana sumnja da je Jurković počinio krivično d‌jelo koje mu se stavlja na teret, javlja slovenski portal 24ur.

Vanraspravno vijeće prihvatilo je prijedlog odbrane nakon što je utvrdilo da je provođenjem dokaza u istrazi smanjena vjerovatnoća da je pritvoreni počinilac, te da je dokazni standard čak niži nego na početku postupka. Sud je zbog toga odmah ukinuo pritvor.

Istraga, međutim, još traje. Sud je podsjetio da je njen cilj prikupljanje dokaza za eventualno podizanje optužnice, a daljnji tok postupka zavisiće od daljih radnji tužilaštva. Iz tužilaštva su potvrdili da su zaprimili odluku i da će po njenom razmatranju donijeti naredne korake.

Jurkovićev advokat Milan Krstić izjavio je da njegov klijent i dalje ima status osumnjičenog, kao i svaki građanin protiv kojeg je istraga u toku, ali je uvjeren da će postupak završiti njegovim oslobađanjem.

Smrt Aleša Šutara krajem oktobra izazvala je velike potrese u Sloveniji. On je preminuo od posljedica udarca u glavu nakon što je ispred kluba pokušao zaštititi svog sina kojeg je maltretirala grupa Roma. Prema dosadašnjim nalazima, smrt je uzrokovana teškim povredama glave i unutrašnjim krvarenjem.

Nakon ovog slučaja, koji je izazvao proteste i burne reakcije, ostavke su podnijeli ministar pravde Andreja Katič i ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar. Vlada Slovenije potom je donijela Zakon o hitnim mjerama za osiguranje javne bezbjednosti, poznat kao „Šutarov zakon“, kojim su uvedene strožije kazne za nasilničko ponašanje, tehnički nadzor u rizičnim područjima i mogućnost ulaska policije u stan bez sudskog naloga.

Istraga je posljednjih sedmica bila dodatno usložnjena jer tužilaštvo još čeka kompletan obdukcijski nalaz, a iskazi svjedoka se razlikuju. Prema navodima odbrane, najmanje pet svjedoka tvrdi da je Šutara udario drugi pripadnik grupe, navodno rođak osumnjičenog. Odbrana je ukazala i na to da nema DNK dokaza koji povezuju Jurkovića s napadom.

Jurković je bio u pritvoru od kraja oktobra, a pritvor mu je bio određen do 25. decembra. Sud ga je mogao produžiti za još mjesec dana, ali je odlučio da za tim nema osnova.