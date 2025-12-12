Logo
Bebu ubila, spakovala u kutiju za cipele i bacila u kantu: Evo koliku kaznu je dobila

Izvor:

Telegraf

12.12.2025

13:37

beba
Foto: Pixabay

I.Š. (28) iz Plužina kojoj se sudilo zbog toga što je tek rođenu bebu bacila u kantu za smeće osuđena je na kućni zatvor u trajanju od šest mjeseci prvostepenom presudom. Presuda za čedomorstvo izrečena je u Osnovnom sudu u Podgorici, a donijela ju je sudija Larisa Mijušković Stamatović.

“Okrivljena I.Š. oglašena je krivom i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i istovremeno je određeno da će se ista izvršiti tako što će je okrivljena izdržavati u prostorijama u kojima stanuje”, navela je u odgovorima za “Dan” Nađa Pešić, savjetnica za odnose sa javnošću u Osnovnom sudu u Podgorici.

Tijelo bebe pronađeno je u februaru, kada je osumnjičena majka uhapšena. Ona je potom puštena da se brani sa slobode, a optužni predlog protiv nje podignut je četiri mjeseca kasnije.

“Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnelo je optužni predlog Osnovnom sudu u Podgorici protiv okrivljene I.Š. zbog osnovane sumnje da je učinila krivično djelo ubistvo djeteta pri porođaju, koje se odnosi na događaj od 9.2.2025. godine, kada je u Slovačkoj ulici u Podgorici pronađeno beživotno telo deteta”, saopšteno je tada iz tužilaštva.

Beba pronađena u kutiji od cipela

Beživotno tijelo dečaka u kutiji od cipela pronašao je radnik “Čistoće”, o čemu je odmah obavestio policiju. Inspektori su na kutiji uočili bar-kod na osnovu kojeg su došli do adrese osobe kojoj je uručena pošiljka. Utvrđeno je da se radi o stanu koji se nalazi na oko 200 metara od lokacije na kojoj je pronađeno tijelo bebe. Policija je u tom stanu zatekla I.Š. u teškom zdravstvenom stanju i pronašla tragove koji su ukazivali na čvrstu sumnju da se upravo tu porodila.

Pošto je bila životno ugrožena, hitno je prebačena u Klinički centar Crne Gore. Tokom uviđaja izuzeti su snimci sa nadzornih kamera, na kojima je zabilježeno kako žena baca kutiju u kantu za otpatke, a u stanu je I.Š. pronađena u istoj garderobi u kojoj je snimljena.

Na osnovu tragova u stanu, ali i nakon pregleda osumnjičene, potvrđene su sumnje da je usmrtila novorođenče. Tužilac je naredio da se obavi obdukcija tijela kako bi se utvrdilo da li je dječak živ rođen ili je ubijen tokom porođaja. Nesumnjivo je utvrđeno da se I.Š. porađala u stanu.

Za krivično djelo ubistvo djeteta pri porođaju propisana je kazna zatvora.

“Majka koja liši života svoje dijete za vrijeme porođaja ili neposredno poslije porođaja, dok kod nje traje poremećaj izazvan porođajem, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina”, propisuje član 146 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ljekarski pregled ključni dokaz

Nakon hapšenja I.Š., iz policije je saopšteno da se ona sumnjiči da je izvršila krivično djelo ubistvo djeteta pri porođaju – čedomorstvo. U tom saopštenju naveli su da su policijski službenici u kratkom roku preduzeli niz policijsko-tužilačkih, operativnih, tehničkih i procesnih aktivnosti i kao izvršioca identifikovali I.Š. (28), majku novorođenčeta.

Iz policije su tada saopštili i da je u fazi izviđaja pregledan i izuzet veliki broj snimaka sa video-nadzora, da su prikupljena obavještenja od većeg broja građana i sprovedena brojna ispitivanja i provjere obavještajnih i operativnih saznanja.

“Te aktivnosti usmjerile su policijske službenike na lociranje stana koji koristi I.Š., gdje je izvršen pretres tokom kojeg su pronađeni predmeti koji se direktno dovode u vezu sa izvršenim djelom”, naveli su u saopštenju.

Dodali su da je osumnjičena podvrgnuta ljekarskom pregledu, na osnovu čega je potvrđeno izvršenje krivičnog djela koje joj se stavlja na teret.

