Balijagić osuđen na još 14.5 godina zatvora zbog drugih krivičnih djela

Presuđeni dvostruki ubica Alija Balijagić osuđen je danas u Osnovnom sudu u Bijelom Polju na još 14 po godina zatvora zbog krivičnih djela počinjenih u Srbiji tokom bjekstva pred crnogorskom policijom.

To je za portal RTCG saopštio sudija Radomir Kljajević, nakon što je Balijagić u osnovnom sudu odgovarao zbog izvršenja krivičnih djela nedozvoljeno držanje oružja i nošenje oružja i eksplozivnih materija, teška krađa i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, a u skladu sa Krivičnim zakonikom Crne Gore.

Prema optužnici, on je ta krivična djela izvršio u periodu dok se skrivao nakon što je u selu Sokolac kod Bijelog Polja, 25. oktobra prošle godine, ubio Jovana i Milenku Madžgalj, za šta je u bjelopoljskom Višem sudu osuđen na 40 godina zatvora.

Balijagiću je, optužnicom Osnovnog državnog tužilaštva, na teret stavljeno da je neutvrđenog dana, nakon 25. oktobra 2024. pa do 20. novembra iste godine, na teritoriji Srbije, opštine Prijepolje i Priboj, neovlašćeno, bez odgovarajuće isprave o oružju, nosio pušku marke "crvena zastava", tzv. petometku, koju je nelegalno pribavio.

Pored toga, optužen je i da je 20. novembra prošle godine, u jednom selu na području Srbije, iz kuće u vlasništvu B.B. i D.B. ukrao oružje.