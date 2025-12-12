Oduzeta bomba u Čelincu

A.Č. iz Čelinca uhapšen je nakon što mu je policija pronašla i oduzela ručnu bombu tip "M52".

Kako navode iz policije, A.Č. je tokom hapšenja imao 2,56 g/kg alkohola u organizmu.

Službenici Policijske stanice Čelinac su juče izvršili su kriminalističku obradu A.Š. zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično d‌jelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.