Logo
Large banner

Oduzeta bomba u Čelincu

Izvor:

ATV

12.12.2025

11:14

Komentari:

0
Одузета бомба у Челинцу
Foto: ATV

A.Č. iz Čelinca uhapšen je nakon što mu je policija pronašla i oduzela ručnu bombu tip "M52".

Kako navode iz policije, A.Č. je tokom hapšenja imao 2,56 g/kg alkohola u organizmu.

Službenici Policijske stanice Čelinac su juče izvršili su kriminalističku obradu A.Š. zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično d‌jelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: Uhodio ženu i prijetio joj smrću

O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Podijeli:

Tagovi:

Čelinac

Bomba

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Откривено шта је експлодирало у кући: Познат идентитет страдалог мушкарца

Hronika

Otkriveno šta je eksplodiralo u kući: Poznat identitet stradalog muškarca

1 h

0
Ухапшен Бањалучанин: Уходио жену и пријетио јој смрћу

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: Uhodio ženu i prijetio joj smrću

1 h

0
Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца

Hronika

Odjeknula snažna eksplozija, u kući pronađeno tijelo muškarca

1 h

0
Трагичан крај потраге: Пронађено тијело нестале жене из Добоја

Hronika

Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo nestale žene iz Doboja

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner