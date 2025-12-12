Logo
Odjeknula snažna eksplozija, u kući pronađeno tijelo muškarca

Izvor:

Telegraf

12.12.2025

10:20

Одјекнула снажна експлозија, у кући пронађено тијело мушкарца
U Surčinu se rano jutros dogodila stravična tragedija nakon što se u jednoj porodičnoj kući čula izuzetno jaka eksplozija, saznaje "Telegraf.rs".

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, u prostoriji u kojoj je došlo do eksplozije pronađeno je tijelo muškarca.

Na lice mjesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policije, a teren je trenutno obezbijeđen.

O događaju je odmah obaviješteno i nadležno tužilaštvo, koje će sprovesti istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok eksplozije i smrti muškarca.

U trenutku eksplozije čovjek je bio sam u kući, kažu komšije.

(Telegraf.rs)

