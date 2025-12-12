Logo
Pronađena dva kilograma droge, jedna osoba uhapšena

SRNA

12.12.2025

09:57

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Policija KS je u pretresima na području Ilidže pronašla oko dva kilograma marihuane i spida, te uhapsila lice čiji su inicijali A.A. osumnjičeno za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet droge.

U izvršenim pretresima pronađeno je više različitih pakovanja marihuane i spida, digitalna vaga, aparat za vakuumiranje, te drugi predmeti od interesa za istragu, saopšteno je iz MUP-a KS.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva KS.

Akciju kodnog naziva "Pregovarač" policija je realizovala pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva.

Sarajevo

Droga

hapšenje

