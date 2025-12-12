Logo
Large banner

Jokića pitali zašto tako dominira, njegov odgovor nasmijao sve

Izvor:

Agencije

12.12.2025

11:21

Komentari:

0
Јокића питали зашто тако доминира, његов одговор насмијао све
Foto: Tanjug / AP

Nikola Jokić nastavlja da blista u NBA ligi, pa je donio pobjedu Denveru nad Sakramentom sa 136:105. Poslije meča je bio izuzetno raspoložen.

Denver je pokazao zbog čega je najbolji napad u NBA ligi, a Jokić je u prvi plan istakao profesionalnost tima.

"Mislim da smo to shvatili… bili smo veoma profesionalni. Igrali smo na pravi način od samog početka. Nismo pravili, reći ću, glupe greške, glupe pokušaje i izgubljene lopte. Mislim da smo odigrali veoma profesionalnu utakmicu večeras“, poručio je Jokić.

аца лукас

Gradovi i opštine

Otkazan još jedan koncert Ace Lukasa u Srpskoj

Najzanimljiviji momenat bio kada ga je novinarka Kejti Vindž upitala zbog čega je baš toliko dominirao.

"Domantas nije igrao", poručio je Jokić.

Aludirao je na to da je Sabonis bio odsutan zbog povrede.

"Imaju mladog momka tamo u reketu i mislim da imamo prednost dole", rekao je.

fifa

Fudbal

FIFA razbjesnila svijet: Cijene ulaznica su sulude

Nagetsi su upisali 11 pobeda zaredom na gostovanju, ali Jokić želi bolju igru u Koloradu.

"Ne znam šta to govori o timu… Više bih volio da imamo 11 uzastopnih pobjeda kod kuće, ali, izgleda da volimo da igramo na strani, ne znam", rekao je Jokić.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Jokić

Denver Nagetsi

NBA

NBA liga

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Rusija pozdravlja tursku inicijativu za mir u Ukrajini

1 h

0
Одузета бомба у Челинцу

Hronika

Oduzeta bomba u Čelincu

1 h

0
Промјена за кориснике Фејсбука и Инстаграма

Nauka i tehnologija

Promjena za korisnike Fejsbuka i Instagrama

1 h

0
Откривено шта је експлодирало у кући: Познат идентитет страдалог мушкарца

Hronika

Otkriveno šta je eksplodiralo u kući: Poznat identitet stradalog muškarca

1 h

0

Više iz rubrike

Јокић опет ушао у историју НБА лиге

Košarka

Jokić opet ušao u istoriju NBA lige

5 h

0
Дончић на терен изашао у овим патикама

Košarka

Dončić na teren izašao u ovim patikama

14 h

0
Жељко Обрадовић добио пјесму пред дерби: Велики омаж легенди

Košarka

Željko Obradović dobio pjesmu pred derbi: Veliki omaž legendi

14 h

0
Бобан Марјановић се вратио у АБА лигу!

Košarka

Boban Marjanović se vratio u ABA ligu!

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

09

Dok cijene kafe divljaju, espreso se ovdje može popiti za marku

12

06

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

12

06

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

11

59

Ove registarske tablice koštaju kao stan

11

56

Gužve na dva granična prelaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner