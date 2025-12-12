Jokića pitali zašto tako dominira, njegov odgovor nasmijao sve

Nikola Jokić nastavlja da blista u NBA ligi, pa je donio pobjedu Denveru nad Sakramentom sa 136:105. Poslije meča je bio izuzetno raspoložen.

Denver je pokazao zbog čega je najbolji napad u NBA ligi, a Jokić je u prvi plan istakao profesionalnost tima.

"Mislim da smo to shvatili… bili smo veoma profesionalni. Igrali smo na pravi način od samog početka. Nismo pravili, reći ću, glupe greške, glupe pokušaje i izgubljene lopte. Mislim da smo odigrali veoma profesionalnu utakmicu večeras“, poručio je Jokić.

Najzanimljiviji momenat bio kada ga je novinarka Kejti Vindž upitala zbog čega je baš toliko dominirao.

"Domantas nije igrao", poručio je Jokić.

Aludirao je na to da je Sabonis bio odsutan zbog povrede.

"Imaju mladog momka tamo u reketu i mislim da imamo prednost dole", rekao je.

Nagetsi su upisali 11 pobeda zaredom na gostovanju, ali Jokić želi bolju igru u Koloradu.

"Ne znam šta to govori o timu… Više bih volio da imamo 11 uzastopnih pobjeda kod kuće, ali, izgleda da volimo da igramo na strani, ne znam", rekao je Jokić.