Jokić opet ušao u istoriju NBA lige

Izvor:

Telegraf

12.12.2025

07:11

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Gerald Herbert

Srpski centar Nikola Jokić predvodio je Denver Nagetse do ubjedljive pobjede nad Sakramento Kingsima rezultatom 136:105, a uz to je oborio još jedan rekord koji ga čvrsto stavlja među najveće igrače u istoriji košarke.

Jokić je meč završio sa 36 poena, 12 skokova i osam asistencija, šutirajući izuzetno efikasno i potvrđujući zbog čega je trenutno jedan od najdominantnijih igrača svijeta. Pored briljantne partije, Jokić je postao igrač sa najviše utakmica u NBA istoriji u kojima je ostvario učinak od najmanje 30 poena, 10 skokova i pet asistencija uz preko 80 odsto šuta iz igre.

Zemljotres

Svijet

Japan pogodio još jedan snažan zemljotres

Nagetsi (18-6) su od početka kontrolisali ritam, pogodili su 11 od prvih 16 šuteva i ranim naletom stekli dvocifrenu prednost. Jokić je već u prvoj četvrtini ubacio 16 poena uz šut 6/7, a Denver je početkom drugog poluvremena serijom 10:0 otišao i na +33, čime je pitanje pobjednika bilo riješeno mnogo prije kraja.

Pejton Votson dodao je 21 poen, Kameron Džonson 16, dok je Jonas Valančjunas ubacio 15 poena uz šest skokova. Nagetsi su u jednom trenutku vodili i sa 37 poena razlike i završili su treću četvrtinu rezultatom 109:81.

