Željko Obradović dobio pjesmu pred derbi: Veliki omaž legendi

Izvor:

Nova.rs

11.12.2025

21:30

Komentari:

0
Жељко Обрадовић добио пјесму пред дерби: Велики омаж легенди
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Košarkaški „večiti derbi“ u okviru 15. kola Evrolige igra se u petak u Beogradskoj areni, a Partizan protiv Crvene zvezde prvi put nastupa bez Željka Obradovića na klupi poslije više od četiri godine. Crno-bijele ponovo predvodi Mirko Ocokoljić, dosadašnji pomoćnik i čovjek koji je preuzeo odgovornost nakon Žocovog odlaska.

Ali ono što je obilježilo dan uoči derbija stiže van parketa.

Pred duel sa Zvezdom, na Jutjubu se pojavila pesma posvećena Željku Obradoviću, nazvana „Ne zaboravi nikad“, u izvođenju pank benda „Blicaj“. U pitanju je emotivna numera u kojoj se prepliću istorija Partizana i zahvalnost najtrofejnijem evropskom treneru, a spot je snimljen uz masovnu podršku navijača.

U videu se pojavljuju scene sa prošlonedjeljne utakmice protiv Bajerna, kada su Grobari u Arenu ulazili sa fotografijama, transparentima i porukama posvećenim Obradoviću. Stotine navijača odazvale su se pozivu benda da učestvuju u snimanju, koje je organizovano gotovo „preko noći“.

„Blicaj“ je naveo da je ideja za pjesmu i spot inspirisana video poemama „Privilegija“ i „Privilegija 2“ autora Jovana Mihajlovića, koji potpisuje režiju, montažu i vizuelni identitet projekta. Korišćeni su kadrovi sa proslave 80 godina JSD Partizan, promocije foto-knjige „Sezona 2024/25“ i čuvenog dočeka Željka Obradovića na aerodromu.

Navijački duh jasno se oseti u svakoj sekundi spota, a bend je poručio:

„Znamo ko smo. Čast, obraz, vijernost i tradicija duga 80 godina. Partizan je naš.“

Emotivni omaž stiže baš u trenutku kada Partizan kreće u prvi veliki izazov nove ere – bez čovjeka koji je prethodnih sezona podigao klub na evropski nivo i ostavio neizbrisiv trag.

Tagovi:

Mirko Ocokoljić

Željko Obradović

