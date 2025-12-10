Logo
Large banner

Jokić svake godine izgubi gotovo 10.000.000 dolara? Razlog je "bizaran"

Izvor:

Agencije

10.12.2025

19:00

Komentari:

0
Јокић сваке године изгуби готово 10.000.000 долара? Разлог је "бизаран"

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić (30) spada u rijetke sportiste koji u savremenom dobu nemaju profile na društvenim mrežama, pa prema analizi uglednog magazina „Forbs“ zbog toga godišnje propušta između šest i deset miliona evra potencijalne zarade.

Košarkaš Denver Nagetsa posljednji put je koristio društvene mreže kada je bio tinejdžer, nakon čega je, iz nepoznatog razloga, ugasio sve profile.

I vrapcima na glavi poznato je da korpulentni centar porijeklom iz Sombora ne voli da se eksponira u javnosti, iako to, htjeli–ne htjeli, spada u sastavni dio profesionalnog sporta.

Dakle, Jokić na godišnjem nivou od košarke prihoduje čak 55,2 miliona evra, dok mu sponzorski ugovori, s druge strane, donose tek oko osam miliona - cifra koja bi sigurno bila daleko veća kada bi koristio socijalne platforme poput većine kolega iz najjače lige svijeta.

Upravo zato je poznati časopis uz pomoć AI alata, procijenio da trostruki MVP NBA lige godišnje ostaje bez ogromne sume - između šest i deset miliona dolara (najmanje 5.000.000 evra) koje bi mogao da zaradi samo kroz onlajn prisustvo i prateće komercijalne aktivnosti.

Kada se pogledaju zarade ostalih NBA asova, razlika je ogromna.

Stef Kari van parketa zarađuje oko 100 miliona dolara godišnje, Lebron Džejms približno 85 miliona, dok Šej Gildžus-Aleksander, jedan od Jokićevih najvećih konkurenata za MVP titulu, prihoduje oko 25 miliona od marketinških angažmana.

Podijeli:

Tagovi:

Nikola Jokić

NBA

društvene mreže

sponzori

Košarka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Партизан доводи бившег фудбалера Звезде?

Fudbal

Partizan dovodi bivšeg fudbalera Zvezde?

2 h

0
Научници утврдили колико су људи заправо моногамни у поређењу са другим врстама

Ljubav i seks

Naučnici utvrdili koliko su ljudi zapravo monogamni u poređenju sa drugim vrstama

2 h

0
Која риба је здравија, туњевина или сардина? Ево коначног одговора

Zdravlje

Koja riba je zdravija, tunjevina ili sardina? Evo konačnog odgovora

3 h

0
Александра Бурсаћ, пјевачица

Scena

Porodila se Aleksandra Bursać: Evo koje ime je odabrala za kćerku

3 h

0

Više iz rubrike

Огласио се Партизан због новог тренера

Košarka

Oglasio se Partizan zbog novog trenera

5 h

0
Кошаркаши Партизана

Košarka

Pao dogovor o nasljedniku Obradovića: Penjaroja u Partizanu

8 h

0
Брин Тајри, кошаркаш

Košarka

Amerikanac napustio Igokeu: Tajri pojačao PAOK

11 h

0
Борац савладао Војводину у дербију кола

Košarka

Borac savladao Vojvodinu u derbiju kola

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

19

Republikanski kongresmen poručio: SAD treba da napusti NATO!

21

08

Zelenski razgovarao sa poslanicima o održavanju izbora

21

08

UŽIVO: Bitno, 10.12.2025.

21

06

Ovo se ne čuje svaki dan: Kosta Stevandić postigao 30 golova na rukometnoj utakmici

21

05

Ubistvo Milana Vukelića: Dosije otkriva dosad nepoznate detalje jezive likvidacije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner