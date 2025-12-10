Jokić svake godine izgubi gotovo 10.000.000 dolara? Razlog je "bizaran"

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić (30) spada u rijetke sportiste koji u savremenom dobu nemaju profile na društvenim mrežama, pa prema analizi uglednog magazina „Forbs“ zbog toga godišnje propušta između šest i deset miliona evra potencijalne zarade.

Košarkaš Denver Nagetsa posljednji put je koristio društvene mreže kada je bio tinejdžer, nakon čega je, iz nepoznatog razloga, ugasio sve profile.

I vrapcima na glavi poznato je da korpulentni centar porijeklom iz Sombora ne voli da se eksponira u javnosti, iako to, htjeli–ne htjeli, spada u sastavni dio profesionalnog sporta.

Dakle, Jokić na godišnjem nivou od košarke prihoduje čak 55,2 miliona evra, dok mu sponzorski ugovori, s druge strane, donose tek oko osam miliona - cifra koja bi sigurno bila daleko veća kada bi koristio socijalne platforme poput većine kolega iz najjače lige svijeta.

Upravo zato je poznati časopis uz pomoć AI alata, procijenio da trostruki MVP NBA lige godišnje ostaje bez ogromne sume - između šest i deset miliona dolara (najmanje 5.000.000 evra) koje bi mogao da zaradi samo kroz onlajn prisustvo i prateće komercijalne aktivnosti.

Kada se pogledaju zarade ostalih NBA asova, razlika je ogromna.

Stef Kari van parketa zarađuje oko 100 miliona dolara godišnje, Lebron Džejms približno 85 miliona, dok Šej Gildžus-Aleksander, jedan od Jokićevih najvećih konkurenata za MVP titulu, prihoduje oko 25 miliona od marketinških angažmana.