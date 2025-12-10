Logo
Partizan dovodi bivšeg fudbalera Zvezde?

10.12.2025

18:55

Foto: FK Partizan

Fudbalski klub Partizan je zainteresovan da u svoje redove dovede Lazara Jovanovića.

Jovanović je od ljeta član ekipe Štutgarta, gdje nije uspio da se nametne, pa sada bundesligaš, gleda gdje da ga pošalje na pozajmicu.

partizan

Košarka

Oglasio se Partizan zbog novog trenera

Kako prenosi "Sportinjo", jedan od klubova koji su zainteresovani jeste i Partizan, koji već u svojim redovima ima Jovana Miloševića, koji je i dalje fudbaler Štutgarta.

Mnogo bure se podiglo u klubu, poslije prekomandovanja njegovog brata Dušana Jovanovića, poslije čega su mnogi članovi omladinske škole prijetili da će napustiti klub.

