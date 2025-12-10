Godišnjica izdatog ''proglasa'' Petrovićevih praznih obećanja

Bila je ovo vijest dana prije šest godina, prva lopata za kamen temeljac postavnjena je ipak u oktobru 2021.godine rok završetka radova je 120 dana. Četiri godine poslije pred nama je nezavršen objekat. Uz povremena slikanja ispred i obavještavanja javnosti da je faza ko zna koji broj završena. Nova autobuska stanica u Bijeljini izgrađena je u julu 2021.godine. Oko 1.200 metara kvadratnih zemljišta još uvijek čeka prve autobuse i putnike, a danas četiri ipo godine kasnije nekoliko puta je najavljivano njeno otvaranje. Od toga ni danas ništa. Prazna obećanja na djelu nisu ništa novo, kažu sociolozi.

''Sve današnje politike su politike lažnih obećanja, to je jedan poseban model manipulacije sa građanima,biračima.Prave politike nikada ne daju nerealna obećanja. Ono što jeste problem jeste činjenica da se izabrani ljudi, načelnici, gradonačelnici, ministri čak,ne bave dobrim dijelom svojim poslom. Taj problem je ovdje najizraženiji. Ljubiša petrović se uglavnom bavi nekim drugim temama, Globalnim, vodi neke ratove, borba protiv kriminala i korupcije...Ja sve to što rade ljudi mogu da razumijem, i da poštujem ali je poroblem da se oni nalaze na mjestima gdje to ne treba oni to da rade'', rekao je Drago Vuković, sociolog.

Na godišljicu izdatog ''proglasa“ Petrovićevih četvorogodišnjih obećanja valjalo bi se prisjetiti da se na listi našlo 85 obećanja, grupisanih po oblastima, od kojih je realizovana dodjela udžbenika, stipendije, jednokratne pomoći, asfalt u Janji, sitni radovi u seoskim mjesnim zajednicama, pokoja skela u školi i naravno klavir. Nešto više od deset. Zanimljivo je i ono da se u ovoj godini očekuje detaljan tehnički pregled Toplane u cilju procjene njenog stanja i eventualnog prelaska na drugi izvor energenta. Stanje je očigledno precijenjeno, a ne procijenjeno, a ne da nismo prešli na drugi izvor, nego smo ostali i bez postojećeg. Za ovo ''lutanje“ u poslu uzrok treba tražiti u tome da se ljudi ne bave svojim poslom, kako treba, kažu sociolozi.

''U jednom velikom gradu kao što su Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo ako imate krizu sistema, ako vam ne radi vrtić, nemate grijanja ili osnovne infrastrukturne djelatnosti od koga zavisi kvalitet života građana, onda se mi moramo zapitati da li ti ljudi rade svoj posao? Onda tu imate drugi problem kada ne radite svoj posao kako treba onda tražite krivce u drugima'', kazao je sociolog, Drago Vuković.

U rubrici sport i rekreacija za četiri godine Petrović je imao velike planove atletsk staza, fiskulturne sale, parka avantura, igrališta u Janji, zatvorenog bazena i naravno sporstke dvorane za koju je čak i kamen temeljac položen. Danas na lokaciji nigdje nikoga. Jedino što nije napisano na listi želja, a što je jedino i ostvareno je da sportski klubovi nisu dobili ni jednu konvertibilnu marku tokom godine.

Sudeći po tabli iza mene, prva faza izgradnje sportske dvorane u Bijeljini, trebala bi da bude gotova za 13 dana. Nije precizno ni definisano šta podrazumijeva ova prva faza, ali ono što je ovdje evidentno je da ovdje nema ni mašina ni radnika i to već neko vrijeme, da li će se ikada više pojaviti i kada ostaje da vidimo.