Roditelj optuženog dječaka: Nadležni da utvrde da li je bilo nasilja

Boško Kostić, roditelj jednog od učenika prijavljenog za vršnjačko nasilje u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu, rekao je da daje punu podršku nadležnim institucijama da utvrde da li je bilo vršnjačkog nasilja.

"Niko od nas roditelja djece koja su prijavljena za nasilje ni u jednom momentu ne osporava da je potrebno da se utvrdi šta je bilo. Dajemo punu podršku i školi i institucijama, prepuštamo da se utvrde činjenice i podržaćemo bilo kakvu sankciju", naveo je Kostić novinarima.

On je rekao da je neprihvatljivo postupanje roditelja koji su preskočili institucije i školu i uzeli pravdu u svoje ruke, te da smatra da treba razgovarati.

"Dvojica roditelja su par dana ranije na brutalan način pretukli dijete za koje oni smatraju da je vršilo nasilje. I oni sebi uzimaju za pravo da pričaju o nasilju. Treba da pričamo o njihovim postupcima, zamolio bih MUP i organe da se oglase o tome", naveo je Kostić.

On smatra da treba govoriti o nasilju koje se dešava među djecom i da podržava rješavanje problema.

"Odgovorno tvrdim da moje dijete nije vršilo nasilje, ali neka to utvrde institucije", istakao je Kostić, te naveo da ako se utvrdi da je bilo nasilja da ih treba kazniti u skladu sa zakonskim propisima.

Kostić kaže da je poteklih dana njegova porodica izložena velikom pritisku, te da se njegovoj djeci prijeti preko društvenih mreža, širi se veliki broj dezinformacija, te pozvao MUP Republike Srpske da ih zaštiti.

Govoreći o tome da je brisao snimke sa video-nadzora gdje se vidi da je vršeno nasilje, Kostić je rekao da je to jedna u nizu dezinformacija koje se šire.

"Bilo ko ko se bavi sistemima video-nadzora zna da ne postoji način da obrišite video-zapis a da ne ostane trag. Evo, pozivam MUP da dođe i to da utvrdi", naveo je Kostić.

U Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu trenutno je Prosvjetna inspekcija i inspekcija Republičkog pedagoškog zavoda, koji su tu da urade svoj dio posla u okviru istrage o navodnom vršnjačkom nasilju.

Banjalučko Okružno javno tužilaštvo formiralo je predmet u vezi sa navodima o vršnjačkom nasilju u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu i preduzeće neophodne mjere radi utvrđivanja osnovanosti podnesene krivične prijave, rečeno je Srni u ovom tužilaštvu.

"Tužilac za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka je 5. decembra zaprimio prijavu roditelja učenika OŠ `Ivan Goran Kovačić` iz Mrkonjić Grada u vezi sa krivičnim djelom zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje", naveli su iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Direktor Škole Suzana Milić napomenula da je cilj da ova situacija bude riješena što bezbolnije po zdravlje samih učenika jer su oni najbitniji.

Milićeva je podsjetila kako je tekao cijeli slučaj - da je odjeljenjski starješina prijavio nasilje 2. decembra, nakon roditeljskog sastanka koji je održan dan prije.

"Tom prilikom je jedan od roditelja koji je inicijator cijele ove medijske hajke rekao da nije znao prije za nasilje, tako da je tu poprilično zanimljiv splet okolnosti, ja ih mogu jedino tako nazvati", izjavila je Milićeva novinarima.

Ona je napomenula da je škola postupila po protokolu o zlostavljanju i zanemarivanju učenika, onako kako je propisano zakonom.