Logo
Large banner

Putin: Indonezija je naš pouzdani partner

Izvor:

RT Balkan

10.12.2025

13:17

Komentari:

0
Путин: Индонезија је наш поуздани партнер
Foto: Tanjug

Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se danas sa predsjednikom Indonezije Prabovom Subjantom u Kremlju.

"Imamo ozbiljne planove za razvoj naših odnosa, ali pre svega, naravno, želim da Vam izrazim saučešće u vezi sa poplavama i žrtvama sa kojima se susreo Vaš narod i Vaša zemlja", rekao je na početku sastanka Putin.

On je istakao da su predsjednici nedavno već imali produktivni susret u Kini, a izrazio je zahvalnost i za to što je indonežanski predsednik lično učestvovao na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

"Naši odnosi se razvijaju dosledno. Ove godine smo obeležili 75. godišnjicu od uspostavljanja diplomatskih odnosa", nastavio je ruski predsjednik.

Trgovinsko-ekonomski odnosi se odvijaju dobrim tempom, poručio je Putin.

"Imamo odlične perspektive u oblasti energetike, uključujući i proizvodnju nuklearne energije", istakao je Putin, i naveo da Indonezija može da računa na ruske stručnjake u ovoj oblasti.

Срђан Амиџић

BiH

Zijad Krnjić ponovo blokirao novi granični prelaz u Gradišci

Kako je naveo ruski predsjednik, Indonezija i Rusija imaju mnogo zanimljivih projekata u oblasti industrijske saradnje. Takođe, u oblasti poljoprivrede.

Ruski lider je odnose između Rusije i Indonezije u oblasti vojno-tehničke saradnje nazvao pouzdanim.

"Indonezija je naš tradicionalni partner u toj oblasti", poručio je ruski predsjednik, i dodao, da su odnosi direktno između ministarstava odbrane ove dvije zemlje na veoma visokom nivou.

On je istakao da se na ruskim vojnim akademijama obučavaju indonežanski stručnjaci i da je Rusija spremna da raširi saradnju u ovoj oblasti.

voznja auto volan

Hronika

Bez položenog vozačkog divljao po putu: Udario u automobile, pa se zakucao u izlog

"Veoma nam je drago što je Indonezija postala punopravna članica BRIKS-a, a u toku su pregovori o zoni slobodne trgovine sa Evroazijskom ekonomskom unijom", naveo je ruski predsjednik, piše RT Balkan.

Podijeli:

Tag:

Vladimir Putin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

BiH

Amidžić: Zijad Krnjić ponovo blokirao novi granični prelaz u Gradišci

3 h

14
Оптужен двојац због пљачке пумпе у Пелагићеву

Hronika

Optužen dvojac zbog pljačke pumpe u Pelagićevu

3 h

0
Кошаркаши Партизана

Košarka

Pao dogovor o nasljedniku Obradovića: Penjaroja u Partizanu

3 h

0
Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

Hronika

Bez položenog vozačkog divljao po putu: Udario u automobile, pa se zakucao u izlog

3 h

0

Više iz rubrike

Људи штрајкују

Svijet

Za petak najavljen genralni štrajk: Očekuje se kolaps

3 h

0
Најмање 19 људи погинуло у урушавању двије зграде у Мароку

Svijet

Najmanje 19 ljudi poginulo u urušavanju dvije zgrade u Maroku

3 h

0
Стигао приједлог: Хоће ли Америка напустити НАТО?

Svijet

Stigao prijedlog: Hoće li Amerika napustiti NATO?

3 h

0
Пијани возач убио дјечака, мислио да је пас

Svijet

Pijani vozač ubio dječaka, mislio da je pas

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Savjet ministara: Za registarske tablice i lična dokumenta IDDEEA odobreno 1.589.000 KM

16

05

Oglasilo se Ministarstvo prosvjete povodom ostavke direktorke mrkonjićke škole

16

00

Oglasio se Partizan zbog novog trenera

15

57

Italijanska kuhinja zvanično na Uneskovoj listi svjetske baštine

15

44

Džejla Ramović godinama šutjela o problemu koji je imala u takmičenju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner