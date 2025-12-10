Putin: Indonezija je naš pouzdani partner

Izvor:
RT Balkan
10.12.2025
13:17
Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se danas sa predsjednikom Indonezije Prabovom Subjantom u Kremlju.
"Imamo ozbiljne planove za razvoj naših odnosa, ali pre svega, naravno, želim da Vam izrazim saučešće u vezi sa poplavama i žrtvama sa kojima se susreo Vaš narod i Vaša zemlja", rekao je na početku sastanka Putin.
On je istakao da su predsjednici nedavno već imali produktivni susret u Kini, a izrazio je zahvalnost i za to što je indonežanski predsednik lično učestvovao na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
"Naši odnosi se razvijaju dosledno. Ove godine smo obeležili 75. godišnjicu od uspostavljanja diplomatskih odnosa", nastavio je ruski predsjednik.
Trgovinsko-ekonomski odnosi se odvijaju dobrim tempom, poručio je Putin.
"Imamo odlične perspektive u oblasti energetike, uključujući i proizvodnju nuklearne energije", istakao je Putin, i naveo da Indonezija može da računa na ruske stručnjake u ovoj oblasti.
Kako je naveo ruski predsjednik, Indonezija i Rusija imaju mnogo zanimljivih projekata u oblasti industrijske saradnje. Takođe, u oblasti poljoprivrede.
Ruski lider je odnose između Rusije i Indonezije u oblasti vojno-tehničke saradnje nazvao pouzdanim.
"Indonezija je naš tradicionalni partner u toj oblasti", poručio je ruski predsjednik, i dodao, da su odnosi direktno između ministarstava odbrane ove dvije zemlje na veoma visokom nivou.
On je istakao da se na ruskim vojnim akademijama obučavaju indonežanski stručnjaci i da je Rusija spremna da raširi saradnju u ovoj oblasti.
"Veoma nam je drago što je Indonezija postala punopravna članica BRIKS-a, a u toku su pregovori o zoni slobodne trgovine sa Evroazijskom ekonomskom unijom", naveo je ruski predsjednik, piše RT Balkan.
