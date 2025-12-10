Američki kongresmen za Kentaki, republikanac Tomas Masi predložio je zakon po kojem bi SAD istupile iz NATO, uz objašnjenje da je Alijansa "relikvija Hladnog rata koja uzima bilione dolara od američkih poreskih obveznika".

On je naveo da je NATO osnovan kako bi se suprotstavio odavno nestalom Sovjetskom Savezu i da je bolje da se novac poreskih obveznika potroši na "nešto drugo".

Rizik od tuđih ratova

"Trebalo bi da se povučemo iz Alijanse i iskoristiti taj novac za odbranu Amerike, a ne socijalističkih zemalja. Učešće NATO-a koštalo je poreske obveznike bilione dolara i održava aktivnim rizik od umiješanosti SAD u tuđe ratove. Amerika ne treba da bude svjetski bezbjednosni pokrivač, naročito kada bogate zemlje odbijaju da plate sopstvenu odbranu", rekao je Masi.

Hronika Pokrenuta akcija ''Vihor'': Pucnjava u kafiću, ranjen muškarac

"Raša tudej" piše da će se zakonom, ukoliko bude usvojen, narediti vlastima SAD da zvanično obavijeste NATO da će istupiti iz bloka i obustaviti upotrebu američkog novca za zajednički budžet.

Nova strategija i približavanje Rusiji

Prethodnih dana je objavljena nova američka strategija nacionalne bezbjednosti. Kako je javio "Fajnenšel Tajms", ona bi mogla dovesti do povlačenja SAD iz Sjevernoatlantskog saveza i približavanja Rusiji.

"Ako se ova logika dosljedno sprovede, rezultat bi mogao biti povlačenje Sjedinjenih Država iz NATO, raskid sa sadašnjim evropskim vladama i strateško približavanje Rusiji“, navodi se u tekstu.

Prema mišljenju posmatrača, nova američka doktrina predstavlja ultimatum Sjedinjenih Država Evropljanima, osmišljen da osigura da evropske zemlje odobre politiku Bijele kuće.

Gradovi i opštine Tužilaštvima u ovoj godini prijavljena 84 izvršioca nasilja

Prošle nedjelje, Vašington je objavio novu strategiju nacionalne bezbednosti. U njoj se napominje da se Sjedinjene Države ne slažu sa Evropljanima, koji imaju nerealna očekivanja u vezi sa sukobom u Ukrajini.

Prema dokumentu, EU polaže nade u nastavak sukoba i gazi fundamentalne principe demokratije kako bi suzbila opoziciju.

Vašington namjerava da se tome suprotstavi. Sjedinjene Države su takođe pozvale evropske zemlje da preuzmu odgovornost za svoju odbranu.