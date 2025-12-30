Logo
Nakon borbe s rakom: Preminula unuka Džona F. Kenedija

30.12.2025

22:35

Након борбе с раком: Преминула унука Џона Ф. Кенедија

Tatjana Šlosberg, unuka Džona F. Kenedija, preminula je u 35. godini života, svega šest sedmica nakon što je javno objavila da boluje od raka.

Tragičnu vijest potvrdila je Fondacija Biblioteke JFK na društvenim mrežama, a porodica je saopštila:

- Naša prelijepa Tatjana preminula je jutros. Zauvijek će biti u našim srcima. Džordž, Edvin i Džozefina Moran, Ed, Kerolajn, Džek, Rouz i Rori.

Tatjana je u maju 2024. godine objavila da joj je dijagnostikovan rak krvi, tačnije akutna leukemija, nakon rutinskih analiza urađenih pošto je rodila drugo dijete, prenosi Mirror.

U trenutku kada je podijelila svoju dijagnozu, rekla je: "Nisam mogla da vjerujem kada su govorili o meni".

Dodala je da su joj potrebni hemoterapija i transplantacija koštane srži.

- Dan ranije sam preplivala milju u bazenu, u devetom mjesecu trudnoće. Nisam bila bolesna. Nisam se osjećala bolesno. Zapravo, bila sam jedna od najzdravijih osoba koje sam poznavala - istakla je Tatjana.

Tokom mjeseci liječenja, podršku su joj pružali roditelji, sestra Rouz i brat Džek. Rouz je bila odgovarajući donor za davanje matičnih ćelija i učinila je transfuziju za Tatjanu, dok je Džek bio polovično podudaran, ali je svaki put pitao liječnike: "Da li je možda polovično podudaranje bolje, za svaki slučaj".

