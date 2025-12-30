Logo
Large banner

Sveštenik pokušao da proda vrata svoje crkve

Izvor:

Tanjug

30.12.2025

20:44

Komentari:

0
Свештеник покушао да прода врата своје цркве
Foto: Pixabay

Sveštenik iz sela Ventosa de la Kuesta u španskoj pokrajini Valjadolid pokušao je da proda vrata svoje crkve iz 16. vijeka putem onlajn platforme za kupovinu i prodaju polovnih stvari, Volapop za 390 evra, što je izazvalo burne reakcije javnosti i intervenciju crkvenih vlasti, nakon čega je ovaj pokušaj spriječen, piše list "Diario".

Oglas za prodaju baroknih crkvenih vrata, za koje se vjeruje da potiču iz perioda XVI veka, kada je u toj crkvi sahranjen čuveni renesansni vajar Alonso Berugete, brzo se proširio društvenim mrežama, nakon čega je uklonjen.

Platforma Volapop ne dozvoljava prodaju imovine koja pripada javnim ili vjerskim institucijama.

Nakon izbijanja afere, Nadbiskupija je naložila izradu stručnog tehničkog izvještaja kako bi se procjenilo stanje vrata i donijela odluka u skladu sa zakonom i pravilima zaštite kulturnog naslijeđa.

Delegat za kulturnu baštinu već je obišao parohiju i započeo prvu inspekciju.

Lokalne vlasti nisu željele da komentarišu slučaj, dok je Nadbiskupija pozvala na smirivanje tenzija i naglasila da će dalji koraci biti preduzeti na osnovu "stručnih i konzervatorskih kriterijuma".

Selo Ventosa de la Kuesta ima oko 110 stanovnika, a slučaj je dodatno skrenuo pažnju javnosti na problem očuvanja kulturnog naslijeđa u malim sredinama, prenosi Tanjug.

Podijeli:

Tagovi:

Crkva

prodaja

ulazna vrata

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Болсонаро поново оперисан

Svijet

Bolsonaro ponovo operisan

3 h

0
Након бурне дебате усвојен италијански буџет

Svijet

Nakon burne debate usvojen italijanski budžet

6 h

0
Хитне службе евакуишу заробљене на жичари, прве фотографије са лица мјеста

Svijet

Hitne službe evakuišu zarobljene na žičari, prve fotografije sa lica mjesta

7 h

0
Лавров захвалио на осуди кијевског напада страним пријатељима: ''Свјесни су украјинског расизма''

Svijet

Lavrov zahvalio na osudi kijevskog napada stranim prijateljima: ''Svjesni su ukrajinskog rasizma''

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Er Čajna kupuje 60 Erbasovih aviona za 9,5 milijardi dolara

22

56

Tursku ove godine pogodilo 53.262 zemljotresa

22

44

Partizan nastavio crni niz u Evroligi

22

35

Nakon borbe s rakom: Preminula unuka Džona F. Kenedija

22

33

"Dizni" mora platiti 10 miliona dolara: Kršili privatnost djece?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner