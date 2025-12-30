Sveštenik pokušao da proda vrata svoje crkve

Sveštenik iz sela Ventosa de la Kuesta u španskoj pokrajini Valjadolid pokušao je da proda vrata svoje crkve iz 16. vijeka putem onlajn platforme za kupovinu i prodaju polovnih stvari, Volapop za 390 evra, što je izazvalo burne reakcije javnosti i intervenciju crkvenih vlasti, nakon čega je ovaj pokušaj spriječen, piše list "Diario".

Oglas za prodaju baroknih crkvenih vrata, za koje se vjeruje da potiču iz perioda XVI veka, kada je u toj crkvi sahranjen čuveni renesansni vajar Alonso Berugete, brzo se proširio društvenim mrežama, nakon čega je uklonjen.

Platforma Volapop ne dozvoljava prodaju imovine koja pripada javnim ili vjerskim institucijama.

Nakon izbijanja afere, Nadbiskupija je naložila izradu stručnog tehničkog izvještaja kako bi se procjenilo stanje vrata i donijela odluka u skladu sa zakonom i pravilima zaštite kulturnog naslijeđa.

Delegat za kulturnu baštinu već je obišao parohiju i započeo prvu inspekciju.

Lokalne vlasti nisu željele da komentarišu slučaj, dok je Nadbiskupija pozvala na smirivanje tenzija i naglasila da će dalji koraci biti preduzeti na osnovu "stručnih i konzervatorskih kriterijuma".

Selo Ventosa de la Kuesta ima oko 110 stanovnika, a slučaj je dodatno skrenuo pažnju javnosti na problem očuvanja kulturnog naslijeđa u malim sredinama, prenosi Tanjug.