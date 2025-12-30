Napad Kijeva na rusku predsjedničku rezidenciju potvrđuje terorističku prirodu grupe koja drži vlast u Ukrajini, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, prenosi agencija RIA Novosti.

''Ono što se dogodilo je još jednom potvrdilo terorističku suštinu grupe lica koja nezakonito drži vlast u Kijevu. Prema njihovoj direktnoj naredbi i ranije su se u Rusiji podmetale eksplozije na putničkim vozovima, izvodili mnogobrojni napadi na civilne objekte, ubistva novinara, političara i javnih ličnosti'', podsjetio je ruski ministar.

U vezi sa tim, oni koji u EU i NATO-u traže čvrste garancije bezbjednosti Ukrajine u okviru mirovnog procesa, nastavio je Lavrov, "ne bi bilo loše da odgovore na pitanje kakav režim i s kojim ciljem pokušavaju da zaštite", prenosi RT Balkan.

''Pitanje je retoričko: nema sumnje da je glavni cilj Brisela, Berlina, Pariza, Londona, sačuvati režim koji diše za to da mu pomognu da preživi i nastavi da kontroliše određenu teritoriju, gdje su, uprkos svim normama međunarodnog prava, zakonski zabranjeni ruski jezik i ruski mediji, gdje se progoni kanonsko pravoslavlje, ruše spomenici ruske istorije i kulture, gaji nacistička ideologija i praksa, podvrgavaju oštroj represiji opozicionari i oni koji se sa njima ne slažu'', navodi se u saopštenju.

Upravo takva tvorevina je potrebna evropskim rusofobima pored Rusije, kako bi realizovali planove pripreme nove agresije protiv nje, ocijenio je Lavrov.

Uspješni pregovori o rješavanju ukrajinskog sukoba su nemogući bez prekida zločinačke politike Kijeva, dodao je on. Izrazio je uvjerenje da su ugledni članovi međunarodne zajednice jasno svjesni "rasističke prirode kijevskog režima i cinizma spoljnih sponzora koji ga podržavaju".

''Moskva iskreno cijeni reakciju svojih stranih prijatelja i partnera koji osuđuju ukrajinski napad na rusku predsjedničku rezidenciju u Novgorodskoj oblasti'', rekao je Lavrov.

Moskva izražava iskrenu zahvalnost za reakciju naših stranih prijatelja i partnera.

''Prijatelja koji osuđuju teroristički napad koji je izvršio kijevski režim na državnu rezidenciju predsjednika Ruske Federacije u Novgorodskoj oblasti u noći između 28. i 29. decembra'', rekao je šef ruskog Ministarstva spoljnih poslova, čije je saopštenje objavilo ministarstvo.